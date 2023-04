Sáng 1/4, UBND TP.HCM tổ chức sơ kết quý I/2023 về tình hình kinh tế xã hội và đề ra nhiệm vụ 3 quý còn lại.

Báo cáo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, Giám đốc Công an TP Lê Hồng Nam nhắc tới vụ việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam

Ông Nam thông tin, Công an thành phố đã báo cáo vụ việc lên Thường trực Thành ủy và Bộ Công an. Quá trình triển khai các biện pháp điều tra trên tinh thần không bỏ lọt tội phạm, không để lọt hành vi. Sau khi có kết quả điều tra sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 30/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho hay, đối với vụ việc liên quan tới 4 tiếp viên hàng không, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra.

Thượng tá Hà cũng từng giải thích cụ thể, muốn khởi tố bị can thì hành vi vi phạm phải đảm bảo 4 yếu tố cấu thành. Trong trường hợp của 4 nữ tiếp viên, yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh và quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ không chứng minh được yếu tố này.

Trước đó, trao đổi với VietNamNet về việc có phải thông tin đã lọt ra ngoài quá sớm, nên đối tượng trong vụ án có thể bỏ trốn, ông Hà cho biết, trong một số vụ việc nói chung, khi chưa làm rõ đối tượng tội phạm, nếu đưa ra thông tin quá sớm, có thể khiến các đối tượng bên ngoài lẩn trốn hoặc tội phạm tìm phương án đối phó. Công an TP.HCM đã quán triệt đến các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt đối với các vụ án nhạy cảm, các chuyên án. Nếu cán bộ đưa thông tin sai sẽ bị xử lý kỷ luật.

“Nhiều đồng chí cũng đã bị xử lý kỷ luật trong một số vụ việc”, ông Hà chia sẻ.

Trước đó, ngày 22/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines trong vụ việc xách 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.