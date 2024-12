Theo TechInsights, doanh số mẫu điện thoại thông minh Mate 70 dự kiến đạt 3 triệu chiếc trong quý IV năm nay.

Mate 70 là mẫu flagship được Huawei giới thiệu vào tuần trước tại một sự kiện ở Thẩm Quyến. Richard Yu Chengdong, Chủ tịch bộ phận tiêu dùng công ty, đã ca ngợi mẫu sản phẩm mới này là "những chiếc điện thoại Mate mạnh mẽ nhất trong lịch sử". Yu không đề cập đến bất kỳ chi tiết nào về bộ xử lý và lý do tại sao việc phát hành dòng sản phẩm mới bị trì hoãn cho đến sau Ngày lễ độc thân - lễ hội mua sắm thường niên lớn nhất thế giới.

Cuộc chiến công nghệ khiến con chip trên Huawei Mate 70 có hiệu suất kém hơn so với Qualcomm và MediaTek. Ảnh: SCMP

Mate 70 nổi bật với các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ điều hành di động do chính Huawei phát triển, có tên HarmonyOS Next. Công ty cho biết, mẫu điện thoại mới nhất có hiệu suất tốt hơn 40% so với Mate 60.

Dòng sản phẩm mới bao gồm Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ và Mate 70 RS, sử dụng bộ xử lý di động Kirin 9010 và 9020 do HiSilicon thiết kế. Tuy nhiên, theo TechInsights, những con chip này "hoạt động kém hơn" so với các bộ xử lý mới nhất do Qualcomm và MediaTek sản xuất.

"Mặc dù có những cải tiến về phần cứng và các tính năng AI mới, nhưng việc phát hành chậm trễ và các nâng cấp sức mạnh chip không đáng kể, có thể tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng", các nhà phân tích Peng Peng và Linda Sui của TechInsights cho biết trong một báo cáo.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục nóng lên, mẫu smartphone Mate 60 trước đó đã khơi dậy làn sóng tiêu dùng yêu nước tại Trung Quốc, giúp vực dậy mảng kinh doanh smartphone bên bờ vực của Huawei, cho phép hãng đối đầu với Apple và các đối thủ đồng hương như Xiaomi. Dòng Pura 70 ra mắt sau đó cũng dùng chip 7nm, đưa Huawei trở lại danh sách các thương hiệu Android hàng đầu trong nước.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint, doanh số Mate 70 dự kiến vượt 10 triệu máy trong suốt vòng đời của mình, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác với Huawei.

Khi Huawei bắt đầu nhận đặt trước Mate 70 trên cửa hàng trực tuyến, hơn 3,2 triệu người đã đăng ký mua, tuy nhiên không cần đặt cọc. Mate 70 chính thức lên kệ vào ngày 4/12.

Vẫn theo Counterpoint, doanh số toàn cầu của Huawei trong ba quý đầu năm 2024 đã tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023, 90% đến từ đại lục.

(Tổng hợp)