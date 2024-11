Dòng Mate 70 bao gồm Mate 70 6.7 inch, Mate 70 Pro 6.9 inch, Mate 70 Pro+ 6.9 inch và Mate 70 Pro RS 6.9 inch. Giá khởi điểm của thiết bị là 4.499 NDT (15,7 triệu đồng).

Tương tự Mate 60 ra mắt năm 2023, chip dùng trên Mate 70 tiếp tục là một ẩn số khi Huawei vẫn không hé nửa lời trong sự kiện ngày 26/11. Richard Yu Chengdong, Chủ tịch bộ phận tiêu dùng Huawei, có mặt trên sân khấu để giới thiệu dòng máy mới.

Richard Yu Chengdong, Chủ tịch bộ phận tiêu dùng Huawei, công bố dòng Mate 70 trong sự kiện ngày 26/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Ông gọi dòng Mate 70 là “những chiếc điện thoại Mate mạnh nhất lịch sử” mà không nhắc gì đến bộ xử lý bên trong. Thay vào đó, ông nhấn mạnh hệ điều hành HarmonyOS Next, cung cấp hiệu suất tốt hơn 40% so với chip trên Mate 60. HarmonyOS Next là nền tảng “cây nhà lá vườn” của Huawei, thoát ly hoàn toàn khỏi Android.

Công ty Trung Quốc cũng quảng bá các tính năng AI mới nhất như cải thiện chất lượng hình ảnh, điều khiển bằng tay.

Màn ra mắt của Mate 70 được giới công nghệ theo dõi chặt chẽ để có được bất kỳ bằng chứng nào về tiến bộ của Trung Quốc trong sản xuất bán dẫn. Chip trên Mate 60 được cho là do xưởng đúc lớn nhất nước – SMIC – sản xuất trên quy trình 7nm.

Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Huawei và SMIC đã khiến hai công ty không thể tiếp cận các công nghệ bán dẫn tối tân. Do vậy, trong khi các đối thủ như Apple chuẩn bị tiến lên công nghệ 2nm, “lá cờ đầu” công nghệ Trung Quốc vẫn loay hoay với 7nm.

Mate 60 khơi dậy làn sóng tiêu dùng yêu nước tại Trung Quốc, giúp vực dậy mảng kinh doanh smartphone bên bờ vực của Huawei, cho phép hãng đối đầu với Apple và các đối thủ đồng hương như Xiaomi. Dòng Pura 70 ra mắt sau đó cũng dùng chip 7nm, đưa Huawei trở lại danh sách các thương hiệu Android hàng đầu trong nước.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint, doanh số Mate 70 dự kiến vượt 10 triệu máy trong suốt vòng đời của mình, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác với Huawei.

Khi Huawei bắt đầu nhận đặt trước Mate 70 trên cửa hàng trực tuyến, hơn 3,2 triệu người đã đăng ký mua, tuy nhiên không cần đặt cọc. Mate 70 chính thức lên kệ vào ngày 4/12.

Vẫn theo Counterpoint, doanh số toàn cầu của Huawei trong ba quý đầu năm 2024 đã tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023, 90% đến từ đại lục.

Nhà phân tích Mengmeng Zhang và Archie Zhang của Counterpoint nhận định, với việc không hỗ trợ ứng dụng Android, Huawei có thể tối ưu hóa HarmonyOS bằng cách tập trung 100% nỗ lực vào tối đa hóa hiệu suất các con chip Kirin, mang đến trải nghiệm người dùng ổn định, tăng tốc tích hợp các hệ thống AI đám mây và trên thiết bị, tương tự Apple đang làm với iOS.

Dù vậy, công ty vẫn cần thời gian để mở rộng cộng đồng nhà phát triển và xây dựng hệ sinh thái cạnh tranh cho HarmonyOS. Huawei cho biết từ năm 2025, các smartphone và máy tính bảng mới của hãng sẽ ngừng sử dụng công nghệ Android nguồn mở.

Ngoài bộ bốn Mate 70, Huawei còn công bố một số sản phẩm khác như máy tính bảng mới, đồng hồ thông minh mạ vàng giá 23.999 NDT. Đầu mùa thu, công ty giới thiệu mẫu smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới, cũng dùng chip tự phát triển.

(Theo SCMP, Bloomberg)