Hàng chục ngàn công nhân mất việc làm, rời ‘thủ phủ’ công nghiệp về quê

Thay vì đơn hàng dịp cuối năm tăng cao, việc làm cho người lao động nhiều như trước đây, năm nay các doanh nghiệp bị khan hiếm đơn hàng, phải cắt giảm lao động hoặc giảm giờ để duy trì sản xuất.

Thực trạng trên diễn ra tại tỉnh Bình Dương – một trong những địa phương có số lượng công nhân tập trung đông nhất cả nước.

Nhiều người đứng chờ đón xe về quê sớm do mất việc - Ảnh: L.T

Đứng trong dòng người chờ xe khách trên quốc lộ 13 đoạn qua TP Thủ Dầu Một vào tối 14/11, anh Trần Văn Hòa (SN 1993, quê Đắk Lắk) cho hay, anh làm công nhân cho một công ty may mặc ở ở TP Thuận An được 4 năm. Trước đây, công việc khá ổn định với mức thu nhập khoảng từ 8-10 triệu/tháng. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc của anh bắt đầu bị ảnh hưởng do ít đơn hàng, công ty cắt giảm giờ làm đối với công nhân. Tuy vậy, anh vẫn có việc duy trì thu nhập, dù ít hơn trước.

Thế nhưng, đến dịp cuối năm nay công ty thông báo không có đơn hàng sản xuất, anh và nhiều công nhân khác bị tạm dừng hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương. Anh Hòa đành ngậm ngùi đón xe về quê nghỉ Tết sớm.

Không chỉ anh Hòa, nhiều người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hình ảnh dòng người đứng chờ đón xe về quê tại thời điểm này trên các tuyến đường ở Bình Dương khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ trước đây cảnh này chỉ xuất hiện vào dịp cận Tết.

Một người dân có nhà trên quốc lộ 13, đoạn qua Ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP Thuận An) cho biết, trước đây bà chỉ thấy dòng người đứng chờ xe khách vào những ngày cận Tết với không khí nhộn nhịp, vui vẻ nhưng năm nay hình ảnh này xuất hiện sớm hơn. Trong dòng người đứng chờ xe, ai cũng mang nét mặt trầm tư.

Theo ngành chức năng, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang gặp khó do đơn hàng bị giảm sút, chỉ duy trì hoạt động từ 30-50% so với trước đây. Để giảm gánh nặng chi phí, doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. Có doanh nghiệp không tăng ca, nghỉ ngày thứ 7 hoặc 1 tuần làm 3 ngày.

Người lao động đi xin việc vào dịp cuối năm ở Bình Dương - Ảnh: T.T

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, số lao động bị tạm ngưng hợp đồng khoảng 28.000 người, khoảng 240.000 lao động bị giảm giờ làm. Riêng số lao động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 9/2022 là khoảng 70.000 người. Người lao động bị tạm dừng hợp đồng hoặc cắt giảm giờ làm chủ yếu thuộc khối dệt may, da giày, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.