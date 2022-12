Hàng chục sinh viên Đại học Luật TP.HCM bị đuổi học

37 sinh viên chính quy Trường ĐH Luật TP.HCM bị buộc thôi học vì có kết quả học tập yếu kém học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Họ đều có điểm trung bình theo thang 4 dưới 1 điểm liên tiếp 2 học kỳ (1, 2) năm 2021-2022 và đã bị cảnh báo học vụ. Sau 2 lần liên tiếp bị cảnh báo, tất cả bị buộc thôi học.

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học. Ảnh: Lê Na

Theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM, sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu rơi vào các trường hợp sau:

Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với các năm tiếp theo và cuối khoá.

Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1 đối với các học kỳ tiếp theo.

Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ (áp dụng cho khoá 46).

Sinh viên bị cảnh báo học vụ 2 lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Ngoài 37 sinh viên bị đuổi học, hiện có 89 sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 1 vì điểm trung bình theo thang 4 xét học kỳ 2 năm 2021- 2022 dưới 1 điểm. Nếu không cải thiện điểm và có thêm 1 học kỳ bị cảnh báo học vụ nữa, họ sẽ bị buộc thôi học.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo cho hay, các em có kết quả học 1 kỳ rất kém nhưng không cải thiện trong học kỳ 2, do vậy nhà trường phải sàng lọc để xác định lại quy mô sinh viên. Hàng năm, nhà trường luôn có hàng chục sinh viên bị buộc thôi học ở tất cả các khoá do không đạt kết quả học tập. "Đây là lời cảnh báo sinh viên trúng tuyển phải học nghiêm túc", ông Hiển nói.



Ông Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng cho hay, nhà trường đã xác định khẩu hiệu “Sáng tri thức - Vững công minh” - làm nghề phải công tâm nhưng đầu tiên phải có tri thức. Thí sinh phải xác định thi vào trường đã khó nhưng việc duy trì, học tập cũng khó chứ không phải trúng tuyển rồi học kiểu gì cũng ra trường.



Theo ông Hải, thương hiệu của trường là công sức của thầy cô và sinh viên. Thầy phải dạy tốt, trò cũng phải học tốt. Do vậy, sinh viên phải thường xuyên cố gắng học tập và xem xét những cảnh báo của nhà trường để có phương hướng khắc phục, tránh bị buộc thôi học. Sẽ không có chuyện thay đổi để giảm nhẹ yêu cầu với sinh viên, vì như vậy sẽ giảm uy tín của trường.