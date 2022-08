Hàng loạt biệt thự biển ở Hội An cháy phòng dịp 2/9

Bà Kate Jones - Giám đốc truyền thông Anantara Hoi An Resort (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), ngày 29/8 cho biết, hai tháng trở lại đây, lượng khách đến với khu nghỉ dưỡng đã tăng khoảng 20-30% so với tháng 5 và 6.

“Đặc biệt trong dịp lễ 2/9, 72% công suất phòng đã được đặt. Dịp này, phần lớn khách du lịch là người Việt Nam, chiếm khoảng 70%; còn là khách đến từ Úc, Mỹ, Anh, Singapore”, bà Kate nói.

Cũng trong dịp lễ này, resort đã tung ra nhiều mã khuyến mãi, trong đó có tổ chức các tiệc BBQ, buffet vào mỗi tối thứ 7 nhằm thu hút khách du lịch.

Trước nhu cầu vẫn tăng cao, bà Kate cho hay, khu nghỉ dưỡng đã bắt đầu tăng giá phòng từ đầu tháng 8, lên 15% so với tháng 6, 7.

Dự báo Quảng Nam đạt khoảng 180.000 lượt khách dịp lễ 2/9

Tổng quản lý La Siesta Hoi An Resort & Spa (TP. Hội An) Vương Đình Mạnh chia sẻ, khoảng thời gian tháng 7 và 8, số lượng khách đến nghỉ tại resort rất đông so với trước Tết. “Thời điểm đó, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi đã đạt khoảng 75% công suất phòng", ông Mạnh cho hay.

Từ giữa tháng 8, khách nội địa đặt phòng ít hơn, tập trung chủ yếu là khách Hàn Quốc, Úc và khách châu Âu. Nhìn chung hoạt động tại resort vẫn tạm ổn, nhưng vẫn kém so với trước dịch 20-30% cả về công suất và giá.

Dịp nghỉ lễ 2/9 này, 50% trong tổng số 137 phòng tại resort đã được đặt.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An (Quảng Nam) Nguyễn Văn Lanh, như mọi năm, vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, địa phương sẽ miễn, giảm vé cho các đoàn khách trong cả nước. Cùng với đó, TP cũng tổ chức các chương trình “Người Hội An du ngoạn Hội An” trong cao điểm dịp lễ 2/9 để nhân dân Hội An có thể đi thăm thú, khám phá, trải nghiệm... và sự kiện festival sinh vật cảnh năm 2022

Ông Lanh đánh giá, thống kê sơ bộ cho thấy, gần 80% cơ sở lưu trú tại TP. Hội An đã hoạt động trở lại. Chính quyền TP ước tính dịp 2/9, mỗi ngày Hội An đón ít nhất 20.000 lượt khách.

Du khách Nhật Bản tham gia trò chơi đẩy gậy tại phố cổ Hội An

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, ông Văn Bá Sơn cho hay, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trong tháng 7 và 8/2022 ước đạt gần 1,5 triệu lượt khách, tăng 3,4 lần so với 3 tháng đầu năm 2022. 95% cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh như nhà hàng, khách sạn, lữ hành, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, kỳ nghỉ dài cuối cùng trong năm, cũng là dịp để các doanh nghiệp tung ra các sản phẩm để thu hút lượng lớn du khách đến Quảng Nam”, ông Sơn nói.

Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Quảng Nam chia sẻ, cùng với các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch như khu du lịch sinh thái thì du lịch nghỉ dưỡng ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch khi đến Quảng Nam trong dịp lễ này.

Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú ven biển, đặc biệt là các biệt thự, đã đạt 100% công suất; tình hình khách lưu trú tại các khách sạn hiện tại đạt khoảng 70%.

Du khách tham quan tại TP. Hội An

“Tuy nhiên, do kỳ nghỉ lễ này đúng vào thời điểm trước thềm năm học mới nên nhu cầu du lịch sẽ không tăng đột biến.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đến với Quảng Nam ước đạt 180.000 lượt, thấp hơn khoảng 20.000 lượt khách so với kỳ nghỉ 30/4-1/5”, ông Sơn phân tích.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ này, tỉnh Quảng Nam đã đưa ra nhiều chương trình, sự kiện để thu hút khách du lịch như: lễ hội Việt - Nhật, đêm phố cổ, chợ phiên làng chài Tân Thành...

Cùng với đó là nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ hiện có như phố cổ Hội An, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Khu du lịch Đảo Ký ức Hội An; tổ chức chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền ảo”...