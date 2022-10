Hàng loạt ô tô đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 bị CSGT ghi hình

Tình trạng ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp đã giảm

Chiều 3/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, sau 2 tuần (từ 20/9- 3/10), lực lượng CSGT (thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT Công an Hà Nội) sử dụng xe mô tô tuần lưu trên tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3 để phòng, chống ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có kết quả tích cực.

Cụ thể, từ 20- 28/9, CSGT đã phát hiện, ghi hình 48 trường hợp xe vi phạm. Trong đó, có 37 xe con, 4 xe tải và 7 xe khách vi phạm các lỗi như: Đi vào làn dừng xe khẩn cấp (44 trường hợp); Dừng, đỗ không đúng nơi quy định (4 trường hợp).

Lực lượng CSGT đã hỗ trợ giải quyết 43 xe bị hư hỏng, sự cố và phối hợp giải quyết 8 vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT dùng xe mô tô tuần lưu phòng ngừa ùn tắc và ghi hình xe vi phạm

Trọng tâm của kế hoạch này, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng giao thông phù hợp với từng thời điểm trong ngày nhằm phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến. Đối với các phương tiện cố tình vi phạm sẽ ghi hình để có biện pháp xử lý.

Sau 2 tuần, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông trên tuyến được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, hành vi đi vào làn dừng xe khẩn cấp đã giảm.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Sau khi kết thúc kế hoạch, sẽ đánh giá tính hiệu quả để nhân rộng ra nhiều thành phố lớn trên cả nước.

Vì sao tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3 thường xuyên ùn tắc?

Cũng theo lực lượng CSGT, đặc thù của tuyến Vành đai 3 kéo dài, đi qua 9 quận, huyện của TP Hà Nội, đây là tuyến đường huyết mạch, xuyên tâm, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm và dịp nghỉ lễ.

Nguyên nhân ùn tắc được chỉ ra là do mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến rất cao. Đặc biệt tại cầu Thanh Trì, bị quá tải khoảng 8 lần so với thiết kế ban đầu.

Xung đột giao thông tại các điểm lên, xuống của đường Vành đai 3 trên cao xảy ra giữa các phương tiện đi thẳng với các phương tiện lên hoặc xuống từ Vành đai 3 ngày càng trầm trọng. Trong khi đó, có quá nhiều điểm lên, xuống, các điểm này lại được bố trí gần nhau.

Cầu Thanh Trì liên tục xảy ra va chạm giao thông, có xe gặp sự cố

Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận tài xế chưa tốt. Các tài xế thường xuyên vi phạm các hành vi là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông như: Đi vào làn dừng xe khẩn cấp; Dừng, đỗ đón khách không đúng nơi quy định; Chạy dưới tốc độ tối thiểu…

Tình trạng phương tiện hư hỏng, gặp sự cố diễn ra nhiều, đặc biệt là đoạn từ cầu Thanh Trì đến qua Hồ Linh Đàm, tập trung vào đối tượng xe tải. Do đoạn này dốc, xe tải chở hàng tải trọng lớn dễ gây hư hỏng, sự cố kỹ thuật xe. Trong khi đó, thời gian xe cẩu kéo, cứu hộ tiếp cận vị trí phương tiện hư hỏng lâu.