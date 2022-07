Hàng trăm ô tô xếp hàng chờ dán thẻ ETC trên cao tốc ở Quảng Ninh

Hôm nay (31/7), ghi nhận tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) có hàng trăm phương tiện dừng tại lề đường gần trạm thu phí để đăng ký dán thẻ ETC.

Theo nhân viên tại đây, đa số người dân có ý thức xếp hàng, chờ tới lượt dán thẻ. Một số khác dừng xe nhờ nhân viên hỗ trợ tải app ETC và nạp tiền vào tài khoản, trong đó nhiều người lớn tuổi.

Phía trạm thu phí cầu Bạch Đằng treo biển thông báo nội dung "Từ 9h00 ngày 1/8, Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng từ chối phục vụ phương tiện không đủ điều kiện thu phí ETC".

"Do tính chất công việc phải đi lại nhiều trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tôi dán thẻ ETC từ lâu, nay do mã số bị bong tróc nên giờ ra dán lại với phí 120.000 đồng", anh Hoàng Lê Nguyên (trú TP Hải Phòng) cho biết.

Hiện tại nhiều tài xế qua Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng vẫn chọn đi làn hỗn hợp và trả tiền mặt, việc này khiến trạm thu phí xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng hiện đã thu phí không dừng

Nhiều tài xế dừng xe ở lề đường gần trạm thu phí để đăng ký dán thẻ ETC

Xe ô tô đăng ký sẽ được dán mã thẻ ở đèn xe hoặc kính trước để dễ nhận diện

Thẻ dán dạng này trong suốt để khi xe bật đèn vẫn có thể sử dụng

Những người lần đầu dán thẻ ETC sẽ được hướng dẫn tải phần mềm

Số khác sau khi dán thẻ được hỗ trợ khi có nhu cầu nạp tiền vào tài khoản

Mã thẻ ETC được dán ở đèn xe ô tô

Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng đã treo thông báo về việc từ chối phục vụ phương tiện không đủ điều khiện thu phí ETC

Nhiều phương tiện hôm nay vẫn đi vào làn hỗn hợp, chấp nhận trả tiền mặt

Ùn tắc tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng do quá đông phương tiện đổ dồn về một lúc

Nhân viên thực hiện dán thẻ ETC cho biết những ngày gần đây có hàng trăm phương tiện đăng ký dán thẻ