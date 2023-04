XEM CLIP:

Chương trình khai mạc mùa du lịch năm nay tại TX Cửa Lò được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong buổi khai hội du lịch biển Cửa Lò 2023. Ảnh: QH

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, nói rõ: Nghệ An được xem là vùng đất địa linh nhân kiệ. Nơi đây đã sản sinh ra biết bao bậc hiền tài có đóng góp to lớn cho non sông, đất nước. Nơi mà đất và người quyện trong hồn thiêng sông núi, trong thiên nhiên khắc nghiệt nhưng vẫn vươn lên bằng một sức sống mãnh liệt từ đời này qua đời khác.

Nghệ An đang trở thành một trung tâm giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, là điểm đến về du lịch được đánh giá là đệ nhất giang sơn. Vẻ đẹp của vùng đất xứ Nghệ được ví như tranh họa đồ bởi sự đặc sắc của hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh… Qua những điệu hò, câu ví được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: QH

Trong bức tranh nhiều sắc màu ấy của tỉnh nhà là sự nổi lên đầy sức sống, năng động, tràn trề sức trẻ của một đô thị du lịch biển Cửa Lò - viên ngọc xanh xứ Nghệ.

Trải qua 116 năm hình thành địa danh du lịch và 29 năm xây dựng phát triển của thị xã, Cửa Lò đang từng bước chuyển mình, mang dáng vóc của đô thị du lịch biển sầm uất, một địa chỉ nghỉ dưỡng trải nghiệm lý tưởng, hấp dẫn, với hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được cho hơn 3 vạn lượt khách lưu trú ngày/đêm.

Hàng vạn người dân chen chúc ở bãi biển Cửa Lò. Ảnh: QH

Đặc biệt, nơi đây có nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, nổi lên trong số đó là thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, khu du lịch sinh thái Đảo Lan Châu, Đảo Ngư.

Cũng theo ông Long, lễ hội du lịch Cửa Lò 2023 với âm vang “sắc màu của biển” tại thị xã Cửa Lò hôm nay là thể hiện khát vọng và mong muốn cháy bỏng về một Cửa Lò trong tương lai gần mang tầm vóc mới, diện mạo mới.

Chương trình bắn pháo hoa thu hút nhiều người đến xem

Sáng rực trời

Nhiều màu sắc trong đêm khai hội mùa du lịch Cửa Lò 2023

Rất nhiều người quay lại khoảnh khắc đẹp

Nhiều cung đường chật kín người đến xem đêm hội