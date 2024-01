Năm đầu tiên đồng hành cùng VUG - Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam, bên cạnh hàng loạt giải thưởng bổ sung và trò chơi phụ sáng tạo, TCP Việt Nam và nhãn hàng nước tăng lực Warrior còn mang đến tinh thần máu lửa, tiếp năng lượng cho các bạn sinh viên vui hết sức và thi đấu hết mình. Ông Nguyễn Thanh Huân - Tổng Giám đốc công ty TCP Việt Nam vừa có những chia sẻ về 10 tháng đồng hành cùng VUG 9 cũng như mở ra những kế hoạch mới trong chặng đường kiến tạo giá trị văn hóa - sức khỏe - tinh thần và năng lượng tích cực thông qua các hoạt động thể thao hướng đến đối tượng thanh niên.

Ông Nguyễn Thanh Huân - Tổng Giám đốc TCP Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết hợp tác đồng tổ chức giải Thể thao Sinh viên Việt Nam

Lan tỏa tinh thần "Bừng tỉnh năng lượng, cháy mọi cuộc vui"

- Khép lại hành trình 10 tháng đồng hành cùng VUG, theo ông, tinh thần “Bừng tỉnh năng lượng, cháy mọi cuộc vui” của nhãn hàng nước tăng lực Warrior đã được thể hiện xuyên suốt giải đấu như thế nào?

Nhìn lại 10 tháng vừa qua, với tư cách đơn vị đồng tổ chức, TCP Việt Nam và nhãn hàng nước tăng lực Warrior rất tự hào khi VUG đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng nghìn bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên toàn quốc. Bên cạnh việc đầu tư vào khâu tổ chức để có thể tạo nên một sân chơi chất lượng, chúng tôi còn tiếp thêm năng lượng cho các đội dự thi qua loạt phần quà hấp dẫn với giá trị lên đến 250 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và sản phẩm hiện vật.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nỗ lực lan tỏa tinh thần "Bừng tỉnh năng lượng, cháy mọi cuộc vui" đến tất cả đối tượng trong chương trình bao gồm cổ động viên, khán giả thông qua các giải thưởng phụ ở quy mô khu vực và toàn quốc. Cụ thể, Giải Cổ vũ với tên gọi "Best Homies Powered by Warrior" cho các tập thể cổ động viên cuồng nhiệt và Giải Vô địch Ném rổ với tên gọi "Shoot-out Contest Powered by Warrior" được tổ chức tại các ngày thi đấu chung kết khu vực và toàn quốc của bộ môn Bóng rổ 3x3. Nguồn năng lượng trẻ tỏa lan từ khán đài đến sàn đấu đã tạo nên bầu không khí nhiệt huyết, sôi nổi và tràn đầy sự hứng khởi.

- Vậy đâu là điều khiến ông cảm thấy ấn tượng nhất về sự góp mặt của nhãn hàng nước tăng lực Warrior trong mùa giải năm nay?

Bên cạnh quy mô tổ chức bài bản và chất lượng thí sinh dự thi, tinh thần trẻ và nguồn năng lượng cuồng nhiệt của các bạn sinh viên chính là điều ghi dấu ấn đặc biệt mạnh mẽ đối với tôi. Vốn đã đồng hành cùng các cuộc thi chuyên nghiệp trước đây, tôi cảm nhận rất rõ không khí cổ vũ lẫn quyết tâm thi đấu của các bạn sinh viên không hề thua kém vận động viên ở bất kỳ giải đấu lớn nhỏ nào. Mỗi người tham gia đều chứng minh mình là mảnh ghép không thể thiếu của giải đấu. Và tôi tin rằng, đây chính là yếu tố cốt yếu làm nên thành công lớn cho mùa giải thứ 9 của VUG.

Mascot Warrior luôn cháy cùng các bạn trẻ từ các trò chơi giao lưu giữa giờ đến các trận đấu lớn đầy kịch tính

Qua cách các bạn sẵn sàng xông pha mỗi khi ra sân hay nguồn năng lượng cổ vũ mạnh mẽ trên khán đài, có thể thấy thanh niên trẻ luôn cháy bỏng nhiệt huyết, hết mình trong mọi hoạt động. Dù là học tập, lao động hay rèn luyện thể chất, sự đồng hành của Warrior luôn mang đến nguồn năng lượng cho các bạn thêm tự tin thể hiện bản thân và sống hết mình với đam mê. Đến với VUG 9 trong sứ mệnh tiếp lửa thể thao, chính năng lượng của các bạn sinh viên đã truyền cảm hứng ngược lại cho những người tổ chức như chúng tôi. Đây đúng là tinh thần “Bừng tỉnh năng lượng, cháy mọi cuội vui” mà nhãn hàng Warrior luôn theo đuổi.

Tôi hy vọng rằng, VUG 9 sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cho thời tuổi trẻ của mỗi bạn sinh viên. TCP Việt Nam cũng như nhãn hàng nước tăng lực Warrior tự hào khi được cùng các bạn viết nên chặng hành trình đầy nhiệt huyết nơi giao thoa của tinh thần thể thao, tình đồng đội và sức trẻ.

Tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ yêu trải nghiệm

- Với bước đệm tích cực từ Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam năm nay, TCP Việt Nam và nhãn hàng Warrior liệu có kế hoạch đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao của giới trẻ trong năm 2024 không?

Ngay từ ngày đầu ra mắt thị trường, nước tăng lực Warrior đã được “định vị” là một thương hiệu dành cho thế hệ Z đầy khác biệt, yêu trải nghiệm và luôn hết mình trong cuộc sống. Theo đó, chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội kết nối, cổ vũ và tiếp năng lượng cho các bạn trẻ có thể tự tin theo đuổi đam mê, sống hết mình với những sở thích và hoài bão của bản thân. 2023 cũng là năm đầu tiên Warrior đồng hành cùng Gen Z "bừng tỉnh năng lượng" và "cháy" hết mình trong các hoạt động thể chất.

Chúng tôi trân quý khi được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tạo cơ hội để trở thành một phần của VUG 9. Đây là bước khởi đầu đáng nhớ, đánh dấu những nỗ lực mà TCP Việt Nam chung tay góp sức vào các hoạt động liên quan đến sự phát triển văn hoá, tinh thần thể thao của giới trẻ trong tương lai.

Công ty TCP Việt Nam, nhãn hàng nước tăng lực Warrior và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ký kết hợp tác nhằm tạo nên những sân chơi hữu ích cho sinh viên trên toàn quốc

Trong tương lai, TCP Việt Nam cam kết giữ vững trọng tâm vào việc không ngừng tìm kiếm và đẩy mạnh các sáng kiến nhằm nâng cao đời sống thể chất tinh thần cho cộng đồng thanh niên Việt Nam phát triển và vươn xa. Cụ thể, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam mùa 2 đang diễn ra và Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 10 dự kiến tổ chức trong năm nay.

Bích Đào