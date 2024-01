Theo nội dung bài đăng đăng tải, một sinh viên của một trường đại học tại TP.HCM nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi, sau đó nhận được cuộc gọi và đề nghị kết nối zalo, cung cấp email và hẹn ngày phỏng vấn. Địa chỉ email và số điện thoại hotline của nhà tuyển dụng đều có hình ảnh của một sàn thương mại điện tử lớn.

Việc phỏng vấn qua zoom - phòng họp trực tuyến, một cách chuyên nghiệp. Sau đó, sinh viên này được xác nhận bằng email là đã trúng tuyển và đi thực tập tại kho của sàn thương mại điện tử này ở tỉnh Long An.

Sinh viên được hẹn ra bến xe An Sương (quận 12, TP.HCM) để xe công ty đưa đi nhưng khi ra bến xe chỉ có một tài xế. Khi đi đến nửa chừng, xe dừng và đón thêm người, trong đó có cả người Việt Nam và người Campuchia. Khi lên xe, nhóm này đã tước hết tài sản, điện thoại... của sinh viên, sau đó xe chạy thẳng đến cửa khẩu Tây Ninh.

fanpage Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đăng tải cảnh báo (ảnh chụp từ màn hình)

Tại đây, nhóm người đã đánh sinh viên và đưa sang một xe khác chạy qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Trên chuyến xe, nam sinh cũng phát hiện đã có 2 thanh niên khác cũng bị khống chế. Qua đến Campuchia, nhóm người lại đổi xe để đưa đi tiếp.

Mặc dù bị đánh đến kiệt sức nhưng lợi dụng trời đêm tối, nam sinh đã tháo chạy. Em bị nhóm người đuổi theo nhưng may mắn thoát thân. Nhóm người đã quay trở lại xe và rời đi. Bằng nhiều cách và có kỹ năng thoát hiểm tốt, sinh viên này đã về lại được Việt Nam sau 24 giờ bị bắt, chỉ bị đánh và chấn thương phần mềm. Theo bài đăng, sinh viên đã đến công an cửa khẩu, công an địa phương và trường học để trình báo sự việc.

Ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết, sinh viên trong bài cảnh báo kia không phải là sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Tuy nhiên, đây là trường hợp có thật, là một sinh viên nam ở một trường đại học TP.HCM.

Nhà trường nắm được nên đăng tải để cảnh báo sinh viên trong trường. "Từ hôm qua tới nay, rất nhiều sinh viên, cũng như phụ huynh đều quan tâm. Vì vậy, chúng tôi cảnh báo để các em thận trọng khi đi tìm việc"- ông Thưởng nói.

Trang confessions của một trường đại học khác cũng đăng tải cảnh báo (ảnh: chụp màn từ màn hình)

Ông Thưởng cho hay, đây là thời điểm cận Tết vì vậy sinh viên có việc làm sẽ rất vui. Tuy nhiên, các em cần thận trọng, cảnh giác. Khi xin việc, các em cần xem ai là người giới thiệu, công việc là gì và khi đi tới nơi làm việc nên đi 2 người trở lên. Qua sự việc này, ông Thưởng cũng cho hay, việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên rất quan trọng, để có thể ứng với những tình huống bất ngờ.