Nạn nhân Hồ Yến Nhi năm sinh 2006, không phải 2004

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 12h30 ngày 13/10, Tổng đài cảnh sát 113, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng đoạn qua thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra.

Về thông tin nạn nhân là á khôi của một cuộc thi, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, chỉ thấy trên mạng đăng tải về thông tin này, nên đang làm rõ thêm. Tuy nhiên, thôn g tin ngày, tháng, năm sinh của nạn nhân bị lệch. Nạn nhân Hồ Yến Nhi sinh năm 2006 chứ không phải 2004.