Những nỗ lực này không chỉ góp phần khắc phục điều kiện học tập thiếu thốn mà còn tạo động lực cho các em tiếp bước trên con đường chinh phục tri thức.

Với sự đồng hành của Hoa hậu H’Hen Niê, hành trình "Giao nắng, Chuyển yêu thương" tháng 11 vừa qua của 247Express không chỉ trao tặng những món quà thiết thực mà còn mang đến những công trình tràn đầy yêu thương, đáp ứng nhu cầu của các em tại huyện Cư M’gar và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Tại huyện Cư M’gar, đoàn đã đến Trường Tiểu học Trưng Vương để trao tặng 150 thẻ bảo hiểm y tế, 200 phần quà khuyến học, cùng một công trình vẽ tranh tường và khu vui chơi mới. Những bức tường rực rỡ sắc màu không chỉ mang đến không gian học tập sinh động mà còn khơi gợi cảm hứng sáng tạo mỗi ngày cho các em học sinh tiểu học. Khu vui chơi mới, với tiếng cười giòn tan, trở thành nơi các em thư giãn, vui đùa, kết nối bạn bè và rèn luyện sức khỏe.

Trong khi đó, tại Phân hiệu Trường Mầm non Hoa Sen ở huyện Ea Súp, đoàn đã mang đến niềm vui cho các em nhỏ mầm non bằng những món quà như sách, bút và tập tô vẽ, giúp khơi dậy sự háo hức khám phá thế giới xung quanh. Ngôi trường được khoác lên diện mạo mới nhờ công trình sửa chữa cơ sở vật chất và sân chơi an toàn, khang trang. Những lớp học sạch đẹp, không gian vui chơi mới mẻ đã tạo nên môi trường học tập an toàn, khuyến khích sự phát triển toàn diện của các em.

Theo đại diện 247Express, những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia và sự yêu thương. Những công trình này không chỉ mang giá trị thiết thực mà còn là món quà tinh thần trân quý, tiếp thêm động lực để các em đến trường với niềm tin và hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Chia sẻ tại buổi trao quà, Hoa hậu H’Hen Niê không giấu được sự xúc động khi nhắc lại câu chuyện tuổi thơ đầy gian khó của mình: “H’Hen Niê cũng là một người con của Ê-đê, sinh ra trong một gia đình khó khăn. Ngày xưa, giáo dục trong gia đình không được coi trọng lắm, đó là một thiệt thòi lớn đối với mình. Tuy nhiên, nếu không bỏ cuộc, nếu luôn giữ vững niềm tin, ta vẫn có thể tiến lên. Nếu được tạo cơ hội và nền tảng vững chắc từ gia đình và nhà trường, các con sẽ có thể bay cao, bay xa và vươn đến những ước mơ của mình.”

Đại diện 247Express chia sẻ, trong gần 20 năm hình thành và phát triển, công ty không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn không ngừng nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội. Hành trình "Giao nắng, Chuyển yêu thương" chính là lời cam kết của 247Express trong việc vun đắp những giá trị bền vững, đặc biệt là đối với trẻ em - thế hệ chủ nhân tương lai.

Lệ Thanh