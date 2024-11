Ngày 24/11, lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, từ vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã điều tra làm rõ các đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian số lượng lớn.

Khám xét nơi ở của đối tượng Linh, cơ quan điều tra thu giữ 72 phương tiện xe máy. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo Công an quận Đống Đa, mở rộng vụ án trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại phường Kim Liên (quận Đống Đa), đơn vị bắt giữ Nguyễn Thành Sơn (SN 1994, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Lê Công Linh (SN 1990, ở tỉnh Quảng Bình).

Công an xác định, sáng 29/9, Bùi Mạnh Hùng (SN 2003, ở tỉnh Hà Nam) trộm chiếc xe máy ở ngõ 48 Vân Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Hùng bán xe cho Nguyễn Hữu Giáp (SN 2004, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Lê Thị Chi (SN 2005, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương) với giá 5,8 triệu đồng. Sau đó, Giáp bán chiếc xe trên cho Nguyễn Thành Sơn với giá 6,9 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Mạnh Hùng. Ảnh: CACC

Tối 30/9, Sơn bán xe này cho Lê Công Linh với giá 8 triệu đồng.

Quá trình điều tra Nguyễn Thành Sơn khai nhận còn mua thêm xe máy của Ma Thị Hằng (SN 1998, ở tỉnh Tuyên Quang) với giá 9 triệu đồng rồi bán cho Linh với giá 12 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai chiếc xe này Hằng lừa của Sìn A.Q. (quê quán tỉnh Hà Giang) tại khu vực huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Tiến hành triệu tập Lê Công Linh, đối tượng khai, sau khi mua những xe của Sơn, Linh đem bán cho những đối tượng không quen biết để ăn chênh lệch.

Qua khám xét nơi ở của Lê Công Linh, cơ quan điều tra thu giữ 72 xe máy các loại được Linh cất giấu trong nhà. Bước đầu, Linh khai số xe máy này được đối tượng mua gom trôi nổi trên mạng xã hội rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng chờ cơ hội mang đi tiêu thụ tại Campuchia.

Trước đó, vào ngày 23/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Hùng (SN 2003, ở tỉnh Hà Nam) về tội Trộm cắp tài sản, Phạm Văn Thường (SN 1993), Lê Văn Bắc (SN 2005), cả 2 đều ở TP Hải Phòng, về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.