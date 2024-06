Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 41 lên sóng tối 11/6, Hà (Hồng Diễm) hẹn gặp An Nhiên (Lương Thu Trang) để nói chuyện phải trái. Sau khi bị Hà cảnh cáo, An Nhiên đã tát Hà. Nhưng khi định tát đối phương cái thứ 2 thì An Nhiên đã bị Hà đẩy ngã.

Hai diễn viên rất nhập vai trong cảnh này.

An Nhiên không vừa, định lao tới túm tóc đánh Hà nhưng lập tức bị cô quật ngã, đồng thời túm tóc ấn xuống sàn. Cảnh phim Hà phản kháng và ăn miếng trả miếng với An Nhiên khiến khán giả vô cùng hả hê.

Ngay khi tập phim phát sóng, Lương Thu Trang đã đăng đoạn clip hậu trường cảnh quay này. Ngoài đời hai nữ diễn viên khá thân thiết nên dù "chiến" nhau trên phim như kẻ thù nhưng ở hậu trường lại rất vui vẻ.

Trên phim An Nhiên thể hiện nét mặt căm giận nhưng ở hậu trường Lương Thu Trang bật cười khi cô và đàn chị tập diễn cảnh Hà khóa tay phải của An Nhiên rồi túm tóc đè nghiến xuống sàn. Sau cảnh đẩy ngã An Nhiên, Hồng Diễm kéo đàn em đứng dậy trong khi Lương Thu Trang thì cười ngất, thậm chí còn trêu chọc bạn diễn sau lưng.

Không khí ở hậu trường khác hẳn trên phim

Trên phim coi nhau như kẻ thù nhưng ở hậu trường Hồng Diễm chỉ sợ làm Lương Thu Trang đau. Cô liên tục hỏi thăm và xoa dịu đàn em, chỉ lo mình diễn sung quá sẽ khiến Lương Thu Trang bị thương. Rất may cả hai phối hợp ăn ý, cho ra một phân đoạn nhiều cảm xúc.

