Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 42 lên sóng tối nay, ngày 12/6, Nghĩa (Quang Sự) được ra tù sớm hơn thời gian thông báo cho mọi người để tranh thủ lên kế hoạch lật mặt An Nhiên (Lương Thu Trang). Đón Nghĩa là Mỹ (Khánh Ly) - người đã được anh cưu mang và cho tiền ăn học suốt nhiều năm.

Cũng chính Mỹ là người đã âm thầm giúp Nghĩa suốt thời gian ở tù. Nghĩa đã nhờ quản giáo giữ kín thông tin để An Nhiên đinh ninh nửa tháng nữa chồng mới được trả tự do. Cũng chính Nghĩa trước đó đã cài Mỹ vào spa của An Nhiên trước khi bị bắt.