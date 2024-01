Năm nay, Time Out đã khảo sát khoảng 20.000 cư dân các thành phố trên khắp thế giới, cùng với mạng lưới nhà báo và biên tập viên toàn cầu, để tổng hợp ra danh sách những thành phố tốt nhất trên thế giới mới nhất.

Các yếu tố được xét đến bao gồm nền ẩm thực, kiến ​​trúc và văn hóa của mỗi thành phố.

Time Out cho biết mục tiêu phân tích hướng tới việc mang lại “nguồn cảm hứng cho du lịch” nhưng cũng là “một bức ảnh chụp toàn cảnh về cuộc sống ở mỗi thành phố”.

Đứng đầu danh sách năm nay là thành phố New York của Mỹ. Ảnh: AD

Vô số bảo tàng và các nhà hát của New York đã được Time Out đánh giá là lý do khiến đô thị tấp nập này của Mỹ giành được vị trí số 1. Danh tiếng toàn cầu của New York cũng đóng một vai trò quan trọng khi thành phố được xếp hạng là nơi mà các cư dân thành phố toàn cầu khác muốn chuyển đến nhất.

Ở vị trí thứ hai trong danh sách của Time Out là Cape Town, Nam Phi, một thành phố được Time Out đánh giá cao bởi sự kết hợp tuyệt đẹp giữa biển, cảnh quan thành phố và khung cảnh núi non ngoạn mục.

Time Out đặc biệt đề cao các dịch vụ văn hóa của Cape Town - từ các chương trình tham quan bảo tàng đêm khuya trong những tháng mùa hè đến các chương trình sân khấu và hài kịch tại Theater on the Bay, cũng như Time Out Market Cape Town mới khai trương.

Ở vị trí số 2 là thủ đô của Nam Phi, Cape Town. Ảnh: Travel and Leisure

Nằm trong top 5 của Time Out là thủ đô của Đức, Berlin. Thành phố được Time Out ca ngợi vì cuộc sống về đêm náo nhiệt. Trong khi đó, London của Vương quốc Anh lại được đánh giá cao vì những quán rượu “huyền thoại” cùng các bảo tàng và phòng trưng bày miễn phí. Bên cạnh đó, nền ẩm thực phong phú và đặc biệt của Madrid, Tây Ban Nha, lại gây ấn tượng cho nhiều du khách.

Các thành phố nhỏ hơn góp mặt trong top 10 bao gồm Liverpool, Vương quốc Anh (thứ 7) và Porto, Bồ Đào Nha (thứ 10). Đáng chú ý, Porto được những người tham gia khảo sát Time Out mệnh danh là một thành phố tuyệt vời cho “sự lãng mạn”.

Biên tập viên du lịch Time Out, Grace Beard cho biết trong một tuyên bố rằng điểm chung của tất cả các thành phố trong danh sách là “tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và sự rung cảm không thể phủ nhận”.

Top 10 thành phố tốt nhất năm 2024 theo Time Out 1. Thành phố New York, Hoa Kỳ

2. Cape Town, Nam Phi

3. Berlin, Đức

4. London, Vương quốc Anh

5. Madrid, Tây Ban Nha

6. Thành phố Mexico, Mexico

7. Liverpool, Vương quốc Anh

8. Tokyo, Nhật Bản

9. Rome, Italy

10. Porto, Bồ Đào Nha

Theo CNN