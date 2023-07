Truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ ca sĩ Coco Lee đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho người mẹ 86 tuổi của mình. Mẹ của Coco Lee hiện đã 86 tuổi và từng là bác sĩ đông y. Bà ly dị chồng từ khi Coco Lee còn nhỏ và một mình vất vả nuôi 3 chị em cô trưởng thành.

Khối tài sản ước tính lên tới hơn 128 triệu USD được nữ ca sĩ để lại toàn bộ cho mẹ.

Khối tài sản của Coco Lee bao gồm bất động sản, cổ phần công ty, doanh thu từ sản xuất âm nhạc, cát-xê tham gia show truyền hình. Theo ước tính, khối tài sản của Coco Lee rơi vào khoảng hơn 128 triệu USD.

Sinh thời, Coco Lee thường xuyên bày tỏ tình cảm với người mẹ của mình. Vào dịp sinh nhật lần thứ 83 của mẹ, Coco Lee đã gửi lời chúc vô cùng cảm động tới bà: “Mẹ ơi, con sẽ luôn chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ nuôi con lúc con còn nhỏ, con nuôi mẹ lúc mẹ về già. Con mong mẹ có thể khỏe mạnh, hạnh phúc và sống lâu cùng con cháu. Trong trái tim con, mẹ mãi mãi là người mà con ngưỡng mộ và yêu thương nhất”.

Sau khi Coco Lee được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, mẹ cô và hai chị gái đã luân phiên túc trực bên cạnh 24/24. Trong khi đó, chồng của Coco Lee là doanh nhân Bruce Rockowitz hiện không còn sinh sống ở Hong Kong, Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi biết tin nữ ca sĩ nhập viện, ông đã quay lại Hong Kong trong vài ngày.

Coco Lee ra đi ở tuổi 48.

Coco Lee tự sát vì trầm cảm và ra đi vào ngày 5/7. Cái chết đột ngột của cô khiến người hâm mộ trên toàn thế giới xót thương. Coco Lee là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bài hát, trong đó phải kể đến bài hát A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tang long của đạo diễn Lý An. Coco Lee kết hôn với chồng doanh nhân nhưng cả hai không có con chung. Thời gian qua, nhiều nguồn tin cho hay Coco Lee và chồng đã ly dị do chồng ngoại tình.

Bài hát A Love Before Time do Coco Lee biểu diễn: