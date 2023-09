Nhiều người dân ở khu vực đê Xuân Quang, phường Long Biên, quận Long Biên – nơi xảy ra vụ án cho biết, N.V.H. (45 tuổi) là người địa phương, không biết chữ. Cách đây khoảng 1 tháng, chị T. (42 tuổi) - vợ H. làm đơn ly hôn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc sau đó được khóa trái, dán niêm phong.

Chị T. không nói với chồng là đơn gì, chỉ bảo H. điểm chỉ vào. Sau khi chồng điểm chỉ thì chị gửi đơn ra tòa để làm thủ tục ly hôn.

Sau đó, chị T. thuê một ngôi nhà ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, vừa làm nơi bán trà đá, vừa để ở. Hai người ly thân, cậu con trai đang học lớp 5 (nạn nhân trong vụ án mạng, là con chung của chị T và H.) thường xuyên ở với mẹ.

Chiều 1/9, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Long Biên và các cơ quan nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ việc. “Bước đầu nhận định, người chồng đã giết vợ và hai con, sau đó treo cổ tự tử. Nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ”, vị lãnh đạo này cho biết.

Theo cơ quan công an, ghi nhận tại hiện trường có 3 người trong gia đình tử vong do ngoại lực tác động. Còn chủ nhà là N.V.H (45 tuổi) chết trong tư thế treo cổ.

Ngôi nhà chị T. mới thuê

“Không hiểu tại sao, vào sáng ngày xảy ra vụ án, cậu con trai đang học lớp 5 và cô con gái sinh năm 2005 (con vợ đầu của H.) và chị T. lại về ngôi nhà nơi H. ở (ngoài đê Xuân Quang) rồi dẫn đến vụ việc đau lòng như vậy”, người bạn bán trà đá cùng chị T. cho biết.

Theo người bạn này, H. làm nghề chở hàng thuê bằng xe ba bánh, công việc không ổn định và nợ nần nhiều. Chị T. vợ H. cũng nợ nần không kém, nên dẫn đến ly thân. Khi ra ở riêng, có thể H. nghi vợ có người mới nên ghen tuông, mâu thuẫn.

Khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy nơi chị T. thường bán trà đá

Vụ việc xảy ra không ai biết. Chỉ đến khi người thân của H. đến thì nhà khóa cửa (khoảng 10h ngày 1/9), nhìn vào thấy có người chết nên báo công an.

Nói về nhân thân chị T., người bạn kể: “Tôi chỉ biết chị T. là vợ H., không biết chị này quê ở đâu. Việc làm đơn ra tòa, tôi vừa mới biết, vì T. giấu, không nói với ai. Còn trong cuộc sống hàng ngày, chị T. rất hoạt bát, hòa đồng, không có điều tiếng gì. Khi xảy ra vụ việc, ai cũng ngỡ ngàng và xót xa”.