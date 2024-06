Như VietNamNet đã thông tin, trưa ngày 4/6, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã chủ động thông tin đến người dùng về sự cố tấn công mã hóa dữ liệu – ransomware xảy ra vào 3h10 sáng cùng ngày, nhằm vào hệ thống CNTT của đơn vị mình.

Ngay khi phát hiện sự cố, Vietnam Post đã nhanh chóng kích hoạt kịch bản ứng phó, bám sát theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), với phương châm tập trung toàn lực để xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng, giảm thiểu việc gián đoạn trong cung cấp dịch vụ.

Hiện Vietnam Post đã cô lập sự cố, bảo vệ dữ liệu, từng bước phục dựng hệ thống song song với việc điều tra, phân tích chuyên sâu nguyên nhân. Ảnh: VNP

Vietnam Post cho biết, quá trình khắc phục, xử lý sự cố tấn công mạng vừa qua, bên cạnh nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư công nghệ của đơn vị, Tổng công ty đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tích cực của các cơ quan chức năng gồm Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) cùng sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhanh chóng của VNPT, Viettel, CMC, FPT IS cùng các đối tác công nghệ.

Nhờ đó, Vietnam Post đã cô lập sự cố, bảo vệ dữ liệu, từng bước phục dựng hệ thống song song với việc điều tra, phân tích chuyên sâu nguyên nhân.

Cụ thể, tính đến thời điểm 22h00 ngày 7/6, hệ thống CNTT phục vụ khách hàng và hoạt động quản lý vận hành của Bưu điện Việt Nam đã được phục hồi. Mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ đã cơ bản hoạt động bình thường và chưa ghi nhận bất cứ dấu hiệu thiệt hại về tài chính nào.

Song song đó, A05 đã điều phối lực lượng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm mạng theo quy định của pháp luật.

Trong thông tin mới phát ra, Vietnam Post bày tỏ niềm tri ân với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ TT&TT cũng như sự hỗ trợ hiệu quả của Cục An toàn thông tin, A05, sự phối hợp ứng cứu kịp thời của VNPT, Viettel, CMC, FPT-IS và các đối tác công nghệ.

“Chúng tôi cũng cảm ơn đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân viên đã nỗ lực hết mình; và đặc biệt cảm ơn các khách hàng, đối tác đã luôn đồng hành, thông cảm và tin tưởng vào Bưu điện Việt Nam trong suốt thời gian khắc phục sự cố vừa qua”, đại diện Vietnam Post chia sẻ.