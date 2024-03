Thời báo Israel dẫn thông cáo từ Lực lượng phòng vệ nước này (IDF) cho hay, lực lượng Hezbollah trong đêm 5/3 đã bắn khoảng 30 tên lửa nhằm vào thành phố Kiryat Shmona, “với ít nhất 10 quả trong số đó bị đánh chặn bởi Hệ thống phòng không Vòm Sắt”.

Đạn từ Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn các tên lửa Hezbollah. Ảnh: Thời báo Israel

Theo đoạn video được phóng viên Emanuel Fabian của Thời báo Israel đăng trên mạng xã hội X, Hệ thống Vòm Sắt đã phải hoạt động hết công suất để đánh chặn nhiều tên lửa trên bầu trời Kiryat Shmona.

Video: Emanuel Fabian/ Mạng xã hội X

Nhóm Hezbollah trong một thông cáo sau đó nói rằng, lực lượng này thực hiện vụ tấn công tên lửa trên là để trả đũa việc IDF trước đó cùng ngày tiến hành “không kích vào khu vực làng Houla thuộc miền nam Lebanon khiến 3 dân thường thiệt mạng”.

Houthi tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ

Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) hôm 5/3 cho biết, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào chiến hạm nước này ở Biển Đỏ.

“Trong khoảng thời gian từ 15-17h chiều 5/3 (giờ Sanaa), các lực lượng quân sự Mỹ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo và 3 UAV nhắm bắn vào chiến hạm USS Carney ở Biển Đỏ. Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ 20h45 tới 21h40, chúng tôi phá hủy thêm 3 tên lửa chống hạm và 3 xuồng cảm tử (USV) với mục đích tự vệ. Tất cả tên lửa, UAV và USV trên xuất phát từ những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen”, hãng tin Al Jazerra dẫn thông cáo của US CENTCOM viết.

Theo US CENTCOM, việc bắn hạ các tên lửa, UAV và USV trên được quân đội Mỹ thực hiện “nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải, cũng như giúp các vùng biển quốc tế an toàn hơn cho nhiều tàu buôn”.

