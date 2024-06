18h45 ngày 16/6, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại số 207 phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngôi nhà bị cháy cao 6 tầng 1 tum, kinh doanh thiết bị bếp, sơn nhà... Trong đó, từ tầng 1 - 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở. Đến khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận, tầng 6 của tòa nhà vẫn ngùn ngụt lửa cháy.

20h15, cảnh sát tiến hành đập kính tại tầng 6 để tìm hướng tiếp cận. Việc quây kín kính ban công tầng 6 khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường.

Ngôi nhà nằm ngay mặt đường Định Công Hạ nên công tác cứu hỏa được triển khai nhanh chóng, các xe chuyên dụng có thể tiếp cận sát với hiện trường.

Người phụ nữ khóc ngất khi đến hiện trường. Bà cho biết gửi cháu sang nhà thông gia để về quê, đến chiều lên đón cháu thì hay tin cháy.

Hơn 21h, các xe cấp cứu vẫn chưa tiếp cận được với nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Đến 21h13, có thêm 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 21h50, các nạn nhân được quấn chăn đưa ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Theo Công an TP Hà Nội, qua tìm kiếm sơ bộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phát hiện 4 thi thể trong đám cháy tại số nhà 207 phố Định Công Hạ.

Các xe cứu thương lần lượt rời khỏi hiện trường.

Nhân viên y tế nhanh chóng mang cáng lại gần hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn.

22h, rất nhiều người vẫn tập trung gần đó để theo dõi diễn biến vụ việc.

Người dân chứng kiến cho biết, khi phát hiện khói, lửa bốc ra từ ngôi nhà thì đã tri hô mọi người ứng cứu.

23h, hiện trường đám cháy được lực lượng chức năng phong tỏa. Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra vụ việc. Đồng thời, Công an Thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.