{"article":{"id":"2223781","title":"Hiệu quả của 2 mô hình PCCC '4 tại chỗ'","description":"Thời gian qua các địa phương trên cả nước đã tịch cực kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ, trong đó mô hình \"Tổ liên gia an toàn PCCC\" và \"Điểm chữa cháy công cộng\" được đánh giá có hiệu quả.","contentObject":"<p>Tại phiên họp thứ 26 của UBTVQH, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đã gửi tới UBTVQH báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.</p>

<p>Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, ngày 16/2/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ra văn bản số 1007/VPCP-NC chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành tại các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ (như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, cảng hàng không, kho xăng dầu, công ty chế biến khí, dầu mỏ, công ty nhiệt điện…), lực lượng dân phòng tại các khu dân cư và lực lượng PCCC cơ sở.</p>

<p>Báo cáo cho thấy, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ theo phương châm bốn tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/z4944236676327-fcdcee340f274c3067cc62fca6e38d84-1236.jpg?width=768&s=qocv9zFjcwVpfB-Z55StJw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/z4944236676327-fcdcee340f274c3067cc62fca6e38d84-1236.jpg?width=1024&s=--fK-5TNh8BWV5N2pbLEwQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/z4944236676327-fcdcee340f274c3067cc62fca6e38d84-1236.jpg?width=0&s=2Y7mXaud4L8dVP8bCw5TJw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/z4944236676327-fcdcee340f274c3067cc62fca6e38d84-1236.jpg?width=768&s=qocv9zFjcwVpfB-Z55StJw\" alt=\"z4944236676327 fcdcee340f274c3067cc62fca6e38d84.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/z4944236676327-fcdcee340f274c3067cc62fca6e38d84-1236.jpg?width=260&s=a0zffQnq2VKR_-FyeVkdnQ\"></picture>

<figcaption>Lực lượng công an hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy.</figcaption>

</figure>

<p>Về xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH, hiện nay 100% đội dân phòng; 100% đội PCCC cơ sở được thành lập theo quy định; đã thành lập được 731/829 đội PCCC chuyên ngành. Cùng với việc kiện toàn các lực lượng tại chỗ, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức xây dựng, nhân rộng 2.299 mô hình an toàn về PCCC và CNCH trong đó có rất nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Xây dựng 5.305 đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC, trong đó có 2.050 cá nhân, 1.418 tổ chức, tập thể được tôn vinh, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.</p>

<p>Hiện nay, Bộ Công an tiếp tục xây dựng 2 mô hình bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư là “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Trên cơ sở kết quả tích cực đã đạt được, Bộ Công an đang tiếp tục vận động xây dựng các mô hình. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng được 24.794 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, 28.188 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.</p>

<p>Lực lượng chức năng cũng đã mở 52.330 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH cho 7.784.613 chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân tại khu dân cư; vận động đạt 99% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ 2. Trong đó, 31,4% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trang bị chữa cháy xách tay. </p>

<p>Cả nước đã xây dựng mới gân 1.000 đội PCCC cơ sở với hơn 5.500 đội viên. Các địa phương củng cố 30.189 đội dân phòng với 278.685 đội viên, 144.927 đội PCCC cơ sở với 641.757 đội viên; 400 đội PCCC chuyên ngành với 9.900 đội viên.</p>

<p>Ngoài ra, các cơ sở thành lập thêm 19.657 mô hình phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Tổ chức xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình an toàn về PCCC với cách làm hay, hiệu quả trên toàn quốc. Trong đó, 2 mô hình được đánh giá có hiệu quả là “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã xây dựng được 24.794 tổ và “Điểm chữa cháy công cộng” đã xây dựng được 28.188 điểm.</p>

<p><strong>Rà soát những bất cập về nguồn nước PCCC</strong></p>

<p>Để tháo gỡ khó khăn về cơ sở hạ tầng trong PCCC, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 819/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 “Phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” làm cơ sở triển khai đồng bộ việc phát triển hạ tầng PCCC trong thời gian tới.</p>

<p>Theo quyết định của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ ngành hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng và những khó khăn, bấp cập về hệ thống giao thông, nguồn nước và các hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ chữa cháy để tích hợp vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tổ chức khắc phục theo từng giai đoạn.</p>

<p>Về nguồn nước phục vụ chữa cháy, theo lộ trình, trong năm 2023, Bộ Xây dựng và Bộ Công an sẽ rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy định về cấp nước chữa cháy đô thị, khu công nghiệp. </p>

<p>Về giao thông bảo đảm cho hoạt động PCCC, CNCH, các cơ quan chức năng tổ chức rà soát hệ thống đường giao thông tại các khu đô thị, khu dân cư cũ chưa đáp ứng được các yêu cầu trong công tác PCCC và CNCH; các tuyến đường giao thông bị hạn chế chiều rộng và chiều cao; tuyến phố, ngõ nhỏ, hẹp, sâu trên 200m xe chữa cháy không tiếp cận được; cầu không đảm bảo tải trọng cho xe chữa cháy di chuyển qua; tuyến đường nội đô, nội khu không có bãi đỗ cho xe chữa cháy. </p>

Tuy nhiên, việc sử dụng, lưu trữ dầu mỡ bất cẩn cũng có thể gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/an-toan-phong-chay-chua-chay-khi-su-dung-dau-mo-trong-nau-an-2219774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/an-toan-phong-chay-chua-chay-khi-su-dung-dau-mo-trong-nau-an-1289.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219625","title":"Công an Hà Nội quyết liệt đôn đốc chủ nhà trọ khắc phục tồn tại PCCC","description":"Sau quá trình tổng kiểm tra, Công an Hà Nội hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện ngay các giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-quyet-liet-don-doc-chu-nha-tro-khac-phuc-ton-tai-pccc-2219625.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cong-an-ha-noi-quyet-liet-don-doc-chu-nha-tro-khac-phuc-ton-tai-pccc-1282.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223760","title":"Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống truyền tin báo cháy từ nhà dân","description":"UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ xây dựng hệ thống tự động truyền tin báo cháy từ nhà dân đến lực lượng PCCC có thể chính xác đến từng vùng, từng khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-se-xay-dung-he-thong-truyen-tin-bao-chay-tu-nha-dan-2223760.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-se-xay-dung-he-thong-truyen-tin-bao-chay-tu-nha-dan-1306.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219426","title":"Giải pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các công ty sản xuất giấy, bột giấy","description":"Ngành công nghiệp sản xuất giấy, bột giấy được xem là một ngành đặc biệt, cần đặc biệt chú trọng tới công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-dam-bao-an-toan-pccc-tai-cac-cong-ty-san-xuat-giay-bot-giay-2219426.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giai-phap-dam-bao-an-toan-pccc-tai-cac-cong-ty-san-xuat-giay-bot-giay-1278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T21:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223681","title":"Hà Nội ra mắt mô hình 'cụm liên kết an toàn phòng cháy, chữa cháy'","description":"UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã áp dụng mô hình \"cụm liên kết an toàn phòng cháy, chữa cháy\" trong Cụm Công nghiệp Thị trấn Phùng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-ra-mat-mo-hinh-cum-lien-ket-an-toan-phong-chay-chua-chay-2223681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-ra-mat-mo-hinh-cum-lien-ket-an-toan-phong-chay-chua-chay-1274.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223816","title":"Thí điểm giảng dạy kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho học sinh Trung học cơ sở","description":"Lần đầu tiên một tiết học về kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho học sinh Trung học cơ sở theo Thông tư 06/2022/TT-BGD đã được tổ chức tại trường THCS Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-diem-giang-day-kien-thuc-ky-nang-pccc-cnch-cho-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-2223816.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thi-diem-giang-day-kien-thuc-ky-nang-pccccnch-cho-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-1266.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:45:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224156","title":"Mở rộng các chuỗi liên kết để tạo ra nông sản giá trị cao","description":"Thời gian qua, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Uý (tỉnh Hà Nam) luôn đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình cây con có hiệu quả và nhân ra diện rộng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-rong-cac-chuoi-lien-ket-de-tao-ra-nong-san-gia-tri-cao-2224156.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mo-rong-cac-chuoi-lien-ket-de-tao-ra-nong-san-gia-tri-cao-787.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:09:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223737","title":"Phó Chủ tịch Hà Nội: Nâng cao truyền thông để mỗi người dân là 1 cán bộ PCCC","description":"Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cần phải tăng cường công tác truyền thông để mỗi người dân là 1 cán bộ PCCC ngay tại địa bàn, với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản đời sống nhân dân là trên hết, trước hết.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-chu-tich-ha-noi-nang-cao-truyen-thong-de-moi-nguoi-dan-la-1-can-bo-pccc-2223737.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pho-chu-tich-ha-noi-nang-cao-truyen-thong-de-moi-nguoi-dan-la-1-can-bo-pccc-260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:43:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224782","title":"Ký Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia","description":"Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký Tuyên bố chung, thống nhất nhận thức và hành động về tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-tuyen-bo-chung-ve-tang-cuong-hop-tac-chong-toi-pham-2224782.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ky-tuyen-bo-chung-ve-tang-cuong-hop-tac-chong-toi-pham-cong-nghe-cao-toi-pham-xuyen-quoc-gia-1122.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223411","title":"Khu Bảo tồn Sao La: Ứng dụng công nghệ vào bảo vệ động vật hoang dã","description":"Khu Bảo tồn Sao La là nơi lưu trữ nhiều loài động vật quý hiếm, trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, vì vậy công tác ngăn ngừa nạn săn bẫy động vật được Ban quản lý quan tâm hàng đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-bao-ton-sao-la-ung-dung-cong-nghe-vao-bao-ve-dvhd-2223411.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/khu-bao-ton-sao-la-ung-dung-cong-nghe-vao-bao-ve-dong-vat-hoang-da-1058.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:02:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224085","title":"Thu hút sinh viên giỏi về đầu quân cho các HTX nông nghiệp","description":"Học đại học để thoát ly nông thôn, xóa bỏ cảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau”, nên việc thu hút sinh viên trở về quê làm nông nghiệp không hề dễ dàng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hut-sinh-vien-gioi-ve-dau-quan-cho-cac-htx-nong-nghiep-2224085.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-hut-sinh-vien-gioi-ve-dau-quan-cho-cac-htx-nong-nghiep-814.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223662","title":"Cao Bằng: Tranh thủ tối đa thời gian tăng tốc về đích để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu","description":"Sáng 06/12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra. Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh dự và có bài phát biểu chỉ đạo.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-bang-tranh-thu-toi-da-thoi-gian-tang-toc-ve-dich-2223662.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-bang-tranh-thu-toi-da-thoi-gian-tang-toc-ve-dich-de-hoan-thanh-cao-nhat-cac-chi-tieu-646.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T12:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223428","title":"Vườn quốc gia Bạch Mã: Siết chặt nạn săn bẫy động vật hoang dã","description":"Là vườn có đa dạng sinh học bậc nhất miền Trung Trung Bộ, Vườn quốc gia Bạch Mã đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và ngăn ngừa tội phạm đa dạng sinh học.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vuon-quoc-gia-bach-ma-siet-chan-nan-san-bay-dong-vat-hoang-da-2223428.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vuon-quoc-gia-bach-ma-siet-chat-nan-san-bay-dong-vat-hoang-da-467.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:46:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223650","title":"Cao Bằng: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ phát triển kinh tế - xã hội","description":"Năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng được duy trì ổn định và tăng trưởng, chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP theo thông báo của Tổng cục Thống kê ngày 25/11: ước tăng 2,24%.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-bang-dau-an-nua-nhiem-ky-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2223650.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-bang-dau-an-nua-nhiem-ky-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-643.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224759","title":"Tăng cường hợp tác quốc tế, phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia","description":"Sáng 6/12, Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 đã khai mạc với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-cuong-hop-tac-quoc-te-phong-chong-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-2224759.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/khaimac-1113.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T19:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219432","title":"Hà Nội khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC","description":"TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) hiện đại. Đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-dau-tu-cho-hoat-dong-pccc-2219432.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ha-noi-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-dau-tu-cho-hoat-dong-pccc-1.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219182","title":"Sửa đổi quy chuẩn về PCCC để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khoa học","description":"Bộ Xây dựng mới ban hành Thông tư 09/2023/TT-BXD Sửa đổi 1:2023 QCVN 06 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sua-doi-qcvn-06-ve-pccc-de-phu-hop-voi-thuc-tien-dam-bao-tinh-khoa-hoc-2219182.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sua-doi-quy-chuan-ve-pccc-de-phu-hop-voi-thuc-tien-dam-bao-tinh-khoa-hoc-1261.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222045","title":"Những tình huống nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng cửa cuốn","description":"Hiện nay, từ thành thị tới nông thôn, cửa cuốn được lựa chọn lắp đặt ở nhiều công trình nhà ở dân dụng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã có những sự cố thương tâm liên quan tới loại cửa này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-tinh-huong-nguy-hiem-tiem-an-khi-su-dung-cua-cuon-2222045.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhung-tinh-huong-nguy-hiem-tiem-an-khi-su-dung-cua-cuon-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222706","title":"Vườn quốc gia Bi-doup Núi Bà giáo dục tuyên truyền làm trọng tâm bảo vệ rừng","description":"Là vườn quốc gia lớn nhất cả nước với diện tích lên tới hơn 76 nghìn ha, Bi-doup Núi Bà đã lấy mục tiêu tuyên truyền, giao khoán bảo vệ rừng cho người dân để giảm tình trạng khai thác trái phép lâm sản.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vqg-bi-doup-nui-ba-giao-duc-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-rung-2222706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vuon-quoc-gia-bi-doup-nui-ba-giao-duc-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-rung-405.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:11:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219187","title":"Cháy pin xe điện gây nổ, cách nào để nhanh dập tắt lửa?","description":"Khi pin xe điện cháy sẽ gây nổ, vì vậy, người tham gia chữa cháy cần mặc đồ bảo hộ và làm đúng cách để nhanh chóng dập tắt lửa và an toàn tính mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-pin-xe-dien-gay-no-cach-nao-de-dap-tat-ngon-lua-nhanh-chong-2219187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-pin-xe-dien-gay-no-cach-nao-de-nhanh-dap-tat-lua-1256.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223063","title":"Cát Tiên nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã, thực vật quý","description":"Nhờ đẩy mạnh truyền thông kết hợp với tăng cường tuần tra, giám sát, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng đã giảm đáng kể.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cat-tien-no-luc-bao-ve-dong-vat-hoang-da-thuc-vat-quy-2223063.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cat-tien-no-luc-bao-ve-dong-vat-hoang-da-thuc-vat-quy-334.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:38:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222131","title":"Bình Định: 5 giải pháp trong phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học","description":"Được tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân tại Bình Định đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho các cơ quan chức năng, hoạt động mua bán động vật hoang dã đã giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-5-giai-phap-trong-phong-chong-toi-pham-ve-da-dang-sinh-hoc-2222131.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/da-dang-sinh-hoc-317.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:31:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

