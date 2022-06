HLV Gong Oh Kyun chốt danh sách U23 Việt Nam đấu Thái Lan

Theo đó, 2 cầu thủ bị loại trước trận ra quân gặp U23 Thái Lan là hậu vệ Hà Trung Hậu và tiền đạo Vũ Minh Hiếu. U23 Việt Nam hiện còn 5 tiền đạo là Minh Bình, Danh Trung, Mạnh Dũng, Văn Tùng và Văn Trường.

Trong khi đó, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng như Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Tuấn Tài, thủ môn Văn Toản...

HLV Gong Oh Kyun chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2022

Mặc dù không có tên trong danh sách đăng ký chính thức, nhưng Trung Hậu và Minh Hiếu vẫn sẽ tiếp tục ở lại tập luyện, duy trì phong độ nhằm sẵn sàng làm nhiệm vụ trong trường hợp có phát sinh cầu thủ nhiễm Covid-19 theo quy định của Điều lệ.

Chiều nay, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân gặp U23 Thái Lan tại bảng C. Đánh giá về đối thủ, HLV Gong Oh Kyun cho biết: “Thái Lan đã thay nhiều cầu thủ so với trận chung kết SEA Games 31, nhưng chúng tôi cũng thay đổi. Về cơ bản, U23 Việt Nam đã gác SEA Games lại phía sau để tập trung cho trận tới".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vào 22h00 ngày 2/6 theo giờ Việt Nam. Ở trận ra quân, các cầu thủ Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống.

Danh sách U23 Việt Nam

Đại Nam