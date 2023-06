Theo báo cáo ngày 24/6 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên tăng so với hôm qua; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Mực nước ở các hồ thủy điện tăng đáng kể

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng, cao hơn mực nước chết từ 5,5m đến 20m; Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng, các hồ chứa này đang nâng cao mực nước, hạn chế huy động phát điện. Khu vực Bắc Bộ đã bước vào mùa lũ, lưu lượng nước về hồ thủy điện đã được cải thiện, tuy nhiên các hồ chứa này vẫn đang hạn chế huy động để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo.

Báo cáo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho thấy, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong ngày 23/6 đạt 834,3 triệu kWh, trong đó sản lượng điện miền Bắc là 384 triệu kWh, công suất lớn nhất 20.613 MW.

Đối với thủy điện miền Bắc, với việc tiếp tục huy động các nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, Lai Châu, Thác Bà, Bắc Hà, Nậm Chiến 1, sản lượng thuỷ điện khai thác trong ngày 23/6 đạt 61,5 triệu kWh.

Về thủy văn, lưu lượng đến các hồ đều tăng; lưu vực các hồ chứa đều có mưa trong thời gian từ 19h00 ngày 23/6 đến 7h sáng nay 24/6 với lượng mưa từ 30 đến 100 mm.

Lưu lượng lớn nhất về các hồ trong đêm qua và sáng nay như sau: hồ Hòa Bình 1.020 m3/s (lúc 4h00 ngày 24/6), hồ Bản Chát 1.390 m3/s (lúc 9h00 ngày 24/6), hồ Sơn La 1.450 m3/s, hồ Tuyên Quang 1.490 m3/s, hồ Lai Châu 721 m3/s. Theo nhận định, lưu lượng về các hồ sẽ tiếp tục tăng trong khoảng vài tiếng buổi sáng ngày 24/6 và sẽ giảm dần.

Sản lượng nhiệt điện than miền Bắc đạt 275,1 triệu kWh (cao hơn ngày 22/6 khoảng 3,5 triệu kWh) và ghi nhận việc tăng sản lượng so với ngày 22/6 đối với một số nhà máy nhiệt điện như Thái Bình 2, Thăng Long, Uông Bí mở rộng 2, Mông Dương 1. Trong đó có một số nhà máy đã kịp thời khắc phục sự cố và tình trạng suy giảm công suất để đưa vào khai thác. Tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện được đảm bảo.

Theo Cục Điêu tiết điện lực, dự báo nhiệt độ những ngày cuối tháng 6 và những ngày đầu đến giữa tháng 7 sẽ không cực đoan như những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 nên nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt có khả năng không cao vọt như thời gian qua.

Dự báo phụ tải trung bình ngày miền Bắc khoảng 421,7 triệu kWh. Nếu có chế độ vận hành hợp lý và thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải.