Hoa hậu Bảo Ngọc là người trẻ luôn tích cực ủng hộ, tham gia các chiến dịch về môi trường. Trong dự án “Earth day everyday by Bao Ngoc”, nàng hậu mong muốn bạn trẻ cùng nhau trở thành những người lãnh đạo, những người truyền cảm hứng, có hành động thiết thực để góp phần giải quyết các vấn đề môi trường.

Sáng nay, dự án “Earth day everyday by Bao Ngoc” đã có hành trình đầu tiên tại điểm trường THPT Ernst Thalmann (quận 1, TP.HCM). Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện với ngoại hình tươi trẻ, nền nã trong tà áo dài trắng tinh khôi. Đặc biệt, nàng hậu gây chú ý với sự thân thiện, cùng chia sẻ các thông tin và hoạt động bổ ích về môi trường thông qua dự án “Earth day everyday by Bao Ngoc”.

Từ trái sang, đại diện Nhà sách Văn Lang, đại diện ban giám hiệu trường Ernst Thalmann và hoa hậu Bảo Ngọc trong buổi ra mắt dự án “Earth day everyday by Bao Ngoc”

Đầu tiên, hoa hậu Bảo Ngọc dẫn dắt talkshow, cung cấp những thông tin đáng báo động về vấn đề môi trường, các phương pháp xây dựng thói quen sống xanh... Hưởng ứng chủ đề đầu tiên của dự án là “Green trade for start”, chương trình sẽ đặt các Trạm Xanh trong khuôn viên trường học. Trạm Xanh là nơi các học sinh, sinh viên mang những bộ trang phục, sách, balo… cũ đến để trao đổi. Qua hoạt động ý nghĩa này, “Earth Day Everyday by Bao Ngoc” khuyến khích bạn trẻ tận dụng tối đa giá trị sử dụng của những món đồ cũ, hạn chế rác thải gây hại đến môi trường sống.

Tại điểm trường đầu tiên, dự án nhanh chóng nhận được sự quan tâm của học sinh. Các bạn đã cùng “dọn nhà” mang đến những bộ trang phục, sách, đồ chơi cũ để trao đổi tại Trạm Xanh. Trong đó, cây xanh nhanh chóng “cháy hàng” vì tính ứng dụng cao, giàu ý nghĩa…

“Earth day everyday by Bao Ngoc” còn mang đến chuỗi giao lưu truyền cảm hứng về lối sống xanh, ý thức bảo vệ Trái Đất. Thông qua dự án này, Hoa hậu Bảo Ngọc mong muốn lan tỏa ý thức “Invest in our planet - đầu tư cho hành tinh của chúng ta”. Theo nàng hậu, đầu tư cho hành tinh chính là đầu tư cho nguồn sống của con người.

Thời gian tới, dự án sẽ dừng chân tại các trường THPT và đại học trên cả nước. Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ trực tiếp “truyền lửa” cho các bạn học sinh, sinh viên về ý thức sống vì hành tinh chung, chống lại những thói quen chưa tốt, từ đó đưa ra gợi ý về giải pháp và kêu gọi hành động vì môi trường.

Tháng 4/2023, hoa hậu Bảo Ngọc trở thành đại sứ của chương trình Ngày Trái Đất 2023 tại Việt Nam. Ngày Trái Đất là chiến dịch môi trường lớn nhất thế giới với hơn 53 năm tuổi. Với vai trò đại sứ, hoa hậu Bảo Ngọc phát động kêu gọi cộng đồng hưởng ứng thông điệp Ngày Trái Đất 2023 “Invest in our planet - Đầu tư cho hành tinh của chúng ta”. Cô sẽ có cơ hội đồng hành cùng các doanh nhân, những nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế trên hành trình đặc biệt này.

Vĩnh Phú