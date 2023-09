Ngày 12/9, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 bản Việt công bố 5 nữ nghệ sĩ tiếp theo tham gia tranh tài là Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Đoan Trang, MLee, Lynk Lee và Nguyên Hà.

Đoan Trang gây bất ngờ khi ghi danh chương trình vì đã từng làm giám khảo hay quán quân nhiều cuộc thi âm nhạc. Cô bật mí, đây là quyết định “ở phút 90”, sau khi bị thuyết phục bởi sự nhiệt huyết của ê-kíp và format đặc biệt của chương trình.

Bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ, Đoan Trang thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2001 và giành giải nhì. Từ đó, cô chọn con đường hoạt động nghệ thuật, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Giọng ca Sôcôla cũng có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nhảy múa, từng đạt Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2010, Quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2011. Đoan Trang được biết đến qua các ca khúc như Forget me not, Bâng khuâng, Khi tôi 20, Tóc hát, Sôcôla.

Ban đầu, Đoan Trang không nhận lời vì không còn cảm xúc, đã qua thời thi ca hát, nhảy múa và cũng không phù hợp với lịch trình. Song, nữ ca sĩ thấy đây là một chương trình thú vị sau khi tìm hiểu, có thể tạo sự gắn kết giữa các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, độ tuổi khác nhau, giúp cô rèn luyện, học hỏi và va chạm nhiều điều.

Ca sĩ Đoan Trang.

Đoan Trang hát Tuyết rơi mùa hè tại Làn sóng xanh 2004:

Hoa hậu H'Hen Niê được xem là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ vì sự vươn lên và nỗ lực trong cuộc sống. Cô xuất sắc lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, đồng thời là người mẫu, đại sứ các hoạt động cộng đồng, thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện.

H'Hen Niê cho biết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 bản Việt là cơ hội và cũng là thử thách, vì ca hát và vũ đạo không phải thế mạnh của mình. Vì vậy, người đẹp quyết định tham gia chương trình, dành thời gian để luyện thanh, học nhảy.

Hoa hậu H'Hen Niê.

H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018:

Xuất thân là sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, Nguyên Hà bén duyên nghệ thuật khi trình diễn ở những quán cà phê, từ đó chọn theo đuổi nghệ thuật. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 được đánh giá cao qua album Địa đàng 1 và Địa đàng 2, được nhiều khán giả biết đến đến sau khi đảm nhận vai trò thể hiện ca khúc nhạc phim Nhắm mắt thấy mùa hè trong bộ phim cùng tên.

Là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc nhẹ, Nguyên Hà gây tò mò khi sẽ nhảy và trình diễn nhóm trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 bản Việt. Giọng ca Ta có hẹn với tháng 5 khẳng định muốn làm mới bản thân nhưng chưa có cơ hội và còn chần chừ. Đến với chương trình, cô muốn thử thách bản thân với những thể loại âm nhạc mới, phong cách trình diễn đa dạng, sẽ cố gắng hết sức, không làm ảnh hưởng đến đồng đội cũng như vượt qua giới hạn của mình.

Ca sĩ Nguyên Hà.

Nguyên Hà cover Tháng mấy em nhớ anh:

Theo đuổi nghệ thuật từ năm 18 tuổi, MLee được biết đến với khả năng chơi piano, guitar và sáng tác, hoạt động dưới nhiều vai trò như ca sĩ, rapper, diễn viên, người mẫu… Ở tuổi 30, MLee kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát bằng album Who I am, quy tụ dàn khách mời như Tóc Tiên, Hoa hậu Tiểu Vy, BB Trần. Một số sản phẩm âm nhạc và phim ảnh của MLee gồm MV Party up, Tình yêu dài lâu, Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu, phim Tiệm bánh hoàng tử bé, Võ sinh đại chiến.

MLee.

MV KIM của MLee, kết hợp Hoa hậu Tiểu Vy:



Lynk Lee được biết đến qua loạt hit về tuổi học trò như Ngày ấy bạn và tôi, Tạm biệt nhé, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Giữa năm 2020, Lynk Lee công khai quá trình chuyển giới của mình, đổi tên thật thành Tô Ngọc Bảo Linh, thoải mái thể hiện sự nữ tính của mình sau "30 năm phải giấu giếm".

Đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 bản Việt, bạn thân rapper Đen Vâu muốn khán giả thấy mình lột xác, đồng thời muốn làm quen các nghệ sĩ khác cũng như thử sức với việc hát nhóm. Cô cho rằng thế mạnh bản thân là luôn vui vẻ và tạo ra năng lượng tích cực, không ngại thừa nhận hạn chế là nhảy chưa tốt và không có nhiều kỹ thuật khi hát.

Ca sĩ Lynk Lee.

Lynk Lee hát Ngày chưa giông bão:

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 bản Việt quy tụ 30 nữ nghệ sĩ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sau buổi luyện tập thanh nhạc và vũ đạo, các người chơi sẽ lập thành nhóm nhạc 3, 5 hoặc 7 thành viên để chinh phục khán giả, đem về số phiếu bình chọn cao nhất.

Ở mỗi buổi công diễn, khán giả bầu chọn trực tiếp và công khai số phiếu để tìm ra nhóm nhạc an toàn bước tiếp vào vòng sau. Thành viên nhóm nguy hiểm đứng trước nguy cơ tạm rời khỏi chương trình nếu có số phiếu bầu thấp nhất. Sau 5 đêm công diễn, đêm Gala sẽ tìm ra 7 thí sinh giành chiến thắng dựa vào bình chọn của khán giả.

Chương trình lên sóng VTV3 lúc 21h15 mỗi tối thứ Bảy, bắt đầu từ 28/10.

Thanh Phi