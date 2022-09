Hoại tử ngực sau khi bỏ ra hàng chục triệu đồng nâng vòng 1 tại spa ở Hà Nội

Không hài lòng về vòng ngực, chị Hoài (38 tuổi) rất chú ý với đoạn quảng cáo trên mạng về phương pháp nâng ngực không đau, không phẫu thuật của một spa tại Hà Nội. Tại đây, chị quyết định bỏ ra hơn 20 triệu đồng để nâng ngực bằng tiêm filler.

Mới đầu, người phụ nữ thấy ngực cũng có sự khác biệt. Nhưng một tháng sau, phần ngực bắt đầu có dấu hiệu bất thường đau và cương lên. Từ đó chị liên tục phải dùng kháng sinh, vì cứ dừng thuốc ngực lại sưng to, đau.

Th.BS Ninh (bên phải) xử lý tổn thương cho bệnh nhân

Tình trạng này càng nặng hơn, chị Hoài phải đến khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) để thăm khám. ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hai bên bầu vú bị cương cứng. Vú bên trái đã có dấu hiệu hoại tử sắp vỡ, vú bên phải bắt đầu có dấu hiệu hoại tử da. Vú không tròn mà thay đổi biến dạng cứng, da vùng này cũng mỏng dính, đỏ rực. Trước đó 5 tháng, chị được tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc để nâng ngực.

"Kết quả chụp MRI ngực, thăm khám cho thấy bệnh nhân bị áp xe, hoại tử mô vú 2 bên. Vì vú bệnh nhân bị áp xe nên buộc bác sĩ phải can thiệp tháo rạch chích mủ để làm sạch tổ chức, loại bỏ ổ viêm, hoại tử và filler không rõ nguồn gốc", Ths.BS Ninh cho biết.

Chiều 27/9, bệnh nhân đã được mổ xử lý tổn thương. Sau mổ, bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị, hàng ngày thay băng. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Tuy nhiên, với những trường hợp biến chứng do tiêm filler thường cần phải theo dõi một thời gian dài mới có thể ổn định, nhiều trường hợp đôi khi tái đi tái lại.

Theo Th.BS Ninh thời gian gần đây những trường hợp bị tai biến thẩm mỹ sau tiêm filler vô tội vạ có xu hướng tăng. Tháng 7/2022, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện cũng xử lý cho 1 bệnh nhân nữa bị hoại tử do tiêm Filler tại một spa.

Nữ bệnh nhân nữ 42 tuổi đến viện trong tình trạng sốt 38.5 độ C, đau sưng tức ngực 2 bên, ngực trái sưng to kích thước 6x8cm. Trong ngực người bệnh có nhiều ổ viêm mủ, dẫn đến đa áp xe vú do tiêm filler không rõ nguồn gốc.

Trước đó khoảng 1 tháng, nghe lời quảng cáo của người quen, nữ bệnh nhân đã thực hiện dịch vụ tiêm filler nâng ngực tại đây với giá 7 triệu đồng.

Sau tiêm 1 tuần, bệnh nhân phát hiện ngực căng tức và sốt cao trên 38 độ C, nên gọi hỏi nhân viên spa. Chị nhận được câu trả lời đây là phản ứng bình thường, sẽ hết sau 2 - 3 ngày, nếu quá đau có thể uống kháng sinh. Sau khi dùng hết kháng sinh, tình trạng ngực bị nóng đỏ và căng tức không cải thiện và còn nặng hơn. Bệnh nhân đã đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện để xử lý.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành rạch chích mủ làm sạch tổ chức, loại bỏ ổ viêm, hoại tử và filler không rõ nguồn gốc kết hợp dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị.

Theo Ths.BS Hoàng Mạnh Ninh, sau khi tiêm filler không rõ nguồn gốc trong cơ thể vẫn còn filler nên tình trạng của bệnh vẫn tiến triển âm thầm từng đợt, phải điều trị nhiều lần, khuôn ngực biến dạng, để lại sẹo xấu co rút, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tâm lý và kinh tế.

Các bác sĩ cho rằng, tiêm filler mang đến hiệu quả nhanh chóng tuy nhiên phương pháp này chỉ thích hợp với những vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai... với việc nâng ngực các chuyên gia làm đẹp khuyến cáo không thực hiện.

Theo đó, vùng ngực là nơi nhạy cảm khi tiêm filler số lượng lớn có thể gây tắc mạch gây nhiễm trùng và ảnh hưởng rất lớn tới tuyến sữa sau này.

Filler chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nếu muốn duy trì kết quả cần phải tiêm lại nhiều lần, thông thường sau 1 - 2 năm. Tiêm thường xuyên có thể làm cho ngực bị nhão, chảy xệ và mất tính đàn hồi, phải tiêm nhiều lần nên chi phí khá tốn kém.

Hiện nay chưa có loại filler nào đảm bảo an toàn tuyệt đối để nâng ngực, do đó các bác sĩ không khuyến khích nâng ngực theo cách này.