Hoàng Duyên lo lắng nhưng hạnh phúc hát với Calum Scott trong MV Heaven

MV Heaven là dự án đầu tiên hợp tác cùng nghệ sĩ quốc tế của Hoàng Duyên. Heaven là sản phẩm nằm trong album phòng thu thứ hai của Calum Scott mang tên Bridges. Thông điệp của ca khúc mang ý nghĩa tình yêu giữa hai người có sức mạnh to lớn trong cuộc đời.

MV được Calum Scott cùng Hoàng Duyên quay tại bối cảnh sân thượng với khoảnh khắc hoàng hôn chiều tà ở 2 địa điểm khác nhau nhưng đồng điệu về cảm xúc. Bên cạnh phần thể hiện tiếng Anh, Hoàng Duyên gây bất ngờ hát tiếng Việt trên nền nhạc giai điệu của Heaven. Phần hoà quyện tiếng hát với những nốt lên tông cao ở gần cuối ca khúc gây được sự xúc động.



Chia sẻ về màn hòa giọng, Hoàng Duyên cho hay: “Tôi hơi lo lắng, hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Lo lắng là vì không biết anh Calum có thích bản kết hợp này không, không biết mình có thể hiện đúng tinh thần bài hát như anh muốn không. Và tôi hạnh phúc là vì mình được cùng hòa giọng với một nghệ sĩ quốc tế, một điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến trước đây”.

“Tôi nhớ nhất đó là cảnh ê-kíp dầm mưa và trú mưa dưới bờ tường trên sân thượng, lúc đó mình cảm thấy rất thương và biết ơn anh chị trong ê-kíp. Cho tới sáng hôm sau, thời tiết ổn hơn, cả ekip đã quay lại nơi đó để hoàn thiện phần còn lại của MV”, Hoàng Duyên chia sẻ thêm về kỷ niệm quay MV.

Về màn hợp tác với Hoàng Duyên, Calum Scott nói đây là sự kết hợp tuyệt vời. Hoàng Duyên hát bài hát bằng tiếng Việt tạo nên sự đặc biệt cho Heaven. Tuy không hoàn toàn hiểu phần lời tiếng Việt, Calum Scott cảm nhận cảm xúc mãnh liệt và hòa quyện vào bài hát. Anh nhận xét Hoàng Duyên có chất giọng đẹp và tự nhiên. Anh rất muốn đến Việt Nam để trình diễn live cùng Hoàng Duyên.

Ca khúc Heaven của Calum Scott sẽ được 4 nghệ sĩ Đông Nam Á như Hoàng Duyên (Việt Nam), Darren Espanto (Philippines), Diana Danielle (Malaysia), Lyodra (Indonesia) làm mới lại với nét đặc trưng riêng.

Ca/nhạc sĩ người Anh Calum Scott sinh năm 1988, từng giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Mail's Star Search năm 2013. Tại Britain's Got Talent 2015, Calum Scott mới thực sự được nhiều khán giả khắp thế giới biết tới. Màn trình diễn Dancing On My Own được giám khảo Simon Cowell còn dành tặng anh luôn Nút Vàng đặc cách vào thẳng Bán kết.

Sau chung kết, anh không đầu quân vào công ty quản lý của Cowell mà tự ra mắt bản cover Dancing on my own. MV ca khúc đã đạt hơn 472 triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2017, Calum Scott ra mắt MV You are the reason và lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Ca khúc được phát trực tuyến hơn một tỷ lần và bán hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới. MV đã đạt hơn 852 triệu view và MV kết hợp cùng Leona Lewis thu về hơn 452 triệu lượt xem.

