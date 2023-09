Thành tích của Nguyễn Đăng Đạo:

- Học bổng toàn phần Nhà lãnh đạo châu Á tương lai của Học Viện Yên Kinh, ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) và tham gia chương trình trao đổi tại ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) và ĐH Waseda (Nhật Bản)

- Học bổng toàn phần Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu, Học bổng trao đổi Viện Nghiên cứu châu Âu Europaeum tại ĐH Oxford (Anh)

- Chuyên gia tư vấn tại trụ sở chính của UNESCO tại Pháp và đồng điều phối Chương trình hành động về Gắn kết người trẻ vào chương trình nghị sự toàn cầu của UNESCO (2021-2023)

- Trưởng Phái đoàn ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh G20 dành cho giới trẻ (2022)

- Điều phối viên Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ Á-Âu (ASEF) và nghiên cứu viên về giải pháp dựa vào thiên nhiên đô thị tại Quỹ Á-Âu (ASEF) (2022-2023)

- Chuyên gia nghiên cứu của chương trình Chương trình Đối thoại Nghiên cứu EU-ASEAN (EANGAGE) của Liên minh Châu Âu và Ban thư ký ASEAN (4/2021- 11/2022)

-Sáng lập tổ chức Những nhà đô thị trẻ Đông Nam Á (Young Urbanists of Southeast Asia - YUSEA) và Tổ chức hợp tác trẻ Âu-Á (Student Think Tank for Europe-Asia Relations – STEAR)

- Xuất bản nhiều ấn phẩm đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín