Thông tin nêu trên vừa được ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT chia sẻ tại hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng trên không gian mạng diễn ra ngày 9/3 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa thông tin với các đại biểu về kế hoạch triển khai chương trình Internet an toàn trong trường học tới 100% trường tại Nghĩa Lộ.

Trẻ em ngày nay được tiếp xúc với Internet từ rất sớm qua các thiết bị như iPad, máy tính, điện thoại thông minh. Kết quả điều tra hộ gia đình của dự án “Ngăn chặn hành vi gây tổn hại” tại Việt Nam do ECPAT, INTERPOL và Văn phòng nghiên cứu của UNICEF - Innocenti phối hợp triển khai cho thấy, 89% trẻ em từ 12-17 tuổi, cả nam lẫn nữ, có sử dụng Internet. Trong đó, 87% sử dụng Internet hàng ngày nhưng chỉ có 36% số trẻ cho biết đã nhận được thông tin về cách đảm bảo an toàn thông tin.

Bộ GD&ĐT quy định, Tin học và Ngoại ngữ là 2 môn bắt buộc cho học sinh tiểu học từ lớp 3. Các phòng học có thiết bị nghe nhìn, kết nối Internet và đảm bảo an toàn trong hoạt động dạy học. Tuy nhiên, thay vì học tập và tìm hiểu theo sự chỉ dẫn của thầy cô, không ít học sinh lại lướt Facebook, Tiktok, xem YouTube, thậm chí chơi game trong giờ. Điều này gây ra rủi ro, khi môn học có mục đích hướng dẫn trẻ sử dụng Internet đúng cách, lại trở thành môi trường giúp trẻ có thể tiếp cận với luồng thông tin độc hại. Thầy cô giáo cũng gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát thời gian, mục đích sử dụng Internet của các em tại trường.

Sắp tới, toàn bộ 36 trường học với gần 700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và gần 14.000 học sinh tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ được bảo vệ an toàn khi tham gia không gian mạng. (Ảnh Sở GD&ĐT Yên Bái cung cấp)

Trao đổi với VietNamNet bên lề hội nghị ngày 9/3, ông Nguyễn Cảnh Lâm, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Yên Bái chia sẻ, không chỉ sử dụng Internet trong trường học, nhiều học sinh ngay từ bậc tiểu học, đã được bố mẹ cho dùng thiết bị công nghệ kết nối Internet phục vụ học tập, giải trí. Nhận thức được nguy cơ mất an toàn thông tin, ngành GD&ĐT Yên Bái thường xuyên khuyến nghị, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các thầy cô và học sinh trong việc tự đảm bảo an toàn khi tham gia môi trường mạng.

Sở GD&ĐT Yên Bái còn đưa vào chỉ tiêu kế hoạch hàng năm yêu cầu các trường phải trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho học sinh, lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa. Dẫu vậy, việc tạo dựng môi trường Internet an toàn trong trường học vẫn là thách thức lớn với những người làm giáo dục tỉnh Yên Bái.

Hướng tới mục tiêu đưa Nghĩa Lộ trở thành mô hình điểm cấp huyện đầu tiên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa cho hay, ngay trong tuần tới, Cục cùng Công ty An ninh mạng thông minh - SCS, Sở TT&TT Yên Bái và UBND thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai Internet an toàn tới 100% trường học trên địa bàn. Như vậy, sắp tới toàn bộ 36 trường học với gần 700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và khoảng 14.000 học sinh sẽ được bảo vệ an toàn khi tham gia không gian mạng.

Ông Trần Đăng Khoa thông tin thêm, sau 3 đến 6 tháng triển khai chương trình Internet an toàn trong trường học, Cục An toàn thông tin sẽ cùng các đơn vị liên quan đánh giá, rút ra mô hình, bài học kinh nghiệm và xây dựng tài liệu để Sở TT&TT tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái nhân rộng trên toàn tỉnh. Đồng thời, Cục An toàn thông tin cũng đề xuất việc nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Bộ giải pháp an toàn Internet trong trường học SafeGate School, một phần quan trọng trong chương trình, đã được đại diện Công ty SCS trao tặng cho các trường tại thị xã Nghĩa Lộ. Áp dụng mô hình điện toán đám mây, bộ giải pháp cho phép các trường dễ dàng triển khai. việc sử dụng cũng tương đối đơn giản thông qua ứng dụng SafeGate School cài đặt trên điện thoại di động.

Ông Ngô Tuấn Anh, CEO Công ty An ninh mạng thông minh – SCS chia sẻ về "Môi trường Internet an toàn: Giải pháp trong trường học" tại hội nghị ngày 9/3.

SafeGate School cung cấp báo cáo, cảnh báo an ninh, tình hình sử dụng Internet một cách tự động. Giải pháp có thể bảo vệ các thiết bị trong trường khỏi những địa chỉ lừa đảo, mã độc; cảnh báo các virus tấn công, mã hóa dữ liệu; chặn lọc nội dung không phù hợp lứa tuổi học sinh; cung cấp khả năng giới hạn các ứng dụng được phép/không được phép sử dụng trong nhà trường.

Nhấn mạnh việc Cục An toàn thông tin, Sở TT&TT Yên Bái cùng doanh nghiệp hỗ trợ để tạo dựng môi trường Internet an toàn trong trường học là rất cần thiết, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Yên Bái Nguyễn Cảnh Lâm bày tỏ mong muốn hoạt động này không chỉ được triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ mà còn được nhân rộng ra các trường học trên toàn tỉnh.