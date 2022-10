Học sinh Hà Nội đi xe phân khối lớn ra đường, phụ huynh 'đầu trần' phóng vun vút

Sáng 18/10, Bộ Công an, Bộ GD- ĐT vừa có buổi kí kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022- 2025. Theo đó, hai Bộ đã đưa ra 2 mục tiêu lớn, 4 nội dung thực hiện và phân rõ trách nhiệm của từng Bộ trong việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên. Chương trình phối hợp xuất phát từ thực tế, thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên có chiều hướng gia tăng; tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh, sinh viên vẫn diễn ra. Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2020 đến tháng 9/2022, cả nước đã xảy ra 1.570 vụ tai nạn giao thông liên quan đến HSSV, làm chết 864 người, bị thương 1.794 người. Nguyên nhân chính là do sự kém hiểu biết kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.