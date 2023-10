Hôm nay (12/10), Ban Giám hiệu Trường THCS Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh, cho biết, trong lúc đi học, em Phạm Tiến Thành (lớp 6A) đã nhặt được nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Tổng số tiền em Thành nhặt được là 28,5 triệu đồng.

Sau đó, nam sinh báo cáo với giáo viên và cùng cô giáo đến bàn giao lại số tiền cho Công an phường Hà An để tìm người đánh rơi. Công an phường Hà An xác định số tiền trên là của bà Bùi Thị Mỷ (phường Hà An) và trao trả lại cho bà Mỷ.

Chiều cùng ngày, em Dương Thị Hải Yến (lớp 5A, Trường Tiểu học Hà An) cũng nhặt được một túi đồ khi đang trên đường đến lớp. Em Yến mang đến trường giao cho giáo viên để tìm người đánh rơi. Túi đồ sau đó được trả lại cho một nhân viên giao hàng.