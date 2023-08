Ca sĩ VP Bá Vương tổ chức buổi hát live giới thiệu album W.O.L.F 1: Why me? Find me! trước Bưu điện trung tâm Sài Gòn - hoạt động đầu tiên thuộc chuỗi Saigon art LINE.

Anh trình bày 3 bài gồm Quái là bản rock máu lửa, khẳng định cá tính và chất riêng, còn S.O.S và Trăng thư bộc lộ tâm tư khi đối diện bản ngã vì không thể làm hài lòng tất cả công chúng.

Kết thúc bài Trăng thư, VP Bá Vương cùng ban nhạc gây chú ý khi nằm rạp xuống vỉa hè biểu thị những lúc gục ngã, muốn buông xuôi trong nội tâm, được khán giả vỗ tay, reo hò.

VP Bá Vương và ban nhạc nằm rạp ra đất.

W.O.L.F 1: Why me? Find me! được ấp ủ từ năm 2020, gồm 8 bài chia đều câu hỏi "why me" (vì sao là mình) và hành trình "find me" (tìm lại chính mình). Quái, S.O.S và Trăng thư là 3 trong 4 bài của phần "why me".

Album thuộc đa dạng thể loại như pop, rock, R&B, EDM, hip hop và future bass nhằm dẫn dắt cảm xúc người nghe từ trầm lắng, u ám đến bùng nổ, tích cực. VP Bá Vương tự vẽ bìa bằng bút ký họa, bút xóa, màu acrylic rồi đắp nổi một số họa tiết.

Thứ tự các bài hát trong album được ca sĩ sắp xếp có chủ đích nhằm tạo nên câu chuyện thống nhất, từ đó đưa ra thông điệp: "Người trẻ hãy tự do là chính mình nhưng đừng quên yêu thương bản thân".

Sau buổi hát live tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn, VP Bá Vương sẽ có chuỗi hoạt động gồm sự kiện và sản phẩm MV, nhạc số liên tục đến cuối năm.

Phong cách của VP Bá Vương khi hát rock.

Cuối tháng 9 tới, anh sẽ tổ chức một triển lãm riêng trong không gian nghệ thuật ở Quận 1, TP.HCM đồng thời showcase trình diễn 8 bài trong album mang màu sắc ma mị dịp Halloween.

VP Bá Vương sinh năm 1996 ở Bến Tre, từng tham gia chương trình The Debut 2018 và The Heroes 2021. Ngoài hát, ca sĩ còn khẳng định tài năng sáng tác, vũ đạo và hội họa.

Những sản phẩm nổi bật của anh gồm Quan trọng là mình có nhau, Biệt phủ, Bài ca đi cày, Em đang ở đâu... Sau The Debut 2018, VP Bá Vương vẫn giữ quan hệ tốt với HLV Hoàng Thùy Linh, thường liên lạc khi có sản phẩm mới.

Ngoài nghệ thuật, VP Bá Vương cũng duy trì hoạt động thiện nguyện suốt 7 năm qua. Gần nhất, anh đồng hành với dự án phi lợi nhuận Draw your dream - Vẽ giấc mơ em hướng đến các hoạt động nâng cấp đời sống và giáo dục cho trẻ em, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

