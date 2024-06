Trong 7 ngày diễn ra Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 từ 6 - 12/6, tỉnh Thừa Thiên Huế đón hơn 100.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Doanh thu du lịch dịp này đạt 159 tỷ đồng.

Trên thực tế, lượng khách du lịch đến Huế để tham gia các hoạt động Festival Huế rất đông, nhất là hình thức du lịch tự túc.

Festival Huế 2024 tiếp tục được tổ chức theo định hướng bốn mùa, là hoạt động văn hoá đặc sắc với chuỗi các chương trình nghệ thuật mang tính tiêu biểu, đại diện dấu ấn của nhiều nền văn hoá trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, một lượng khách từ Đà Nẵng hoặc từ các nơi khác đến Đà Nẵng, sau khi tham dự xong đêm khai mạc và đêm đầu của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 ra Huế để tham gia trải nghiệm Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024.

Theo đánh giá của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, công suất phòng chung của các khách sạn từ ngày 6 đến ngày 12/6 là khoảng 57%; các khách sạn từ 3 đến 5 sao có công suất phòng cao hơn với khoảng 60%; trong các ngày 7 và 8/6, công suất phòng các khách sạn đạt 75%.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế trước đó đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp triển khai thực hiện phương án phục vụ khách trong đó xem xét, có chính sách hỗ trợ giá phòng lưu trú; các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách du lịch phải đảm bảo nghiêm túc các quy định về khai báo lưu trú...

Thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ, bán đúng giá niêm yết, không tuỳ tiện tăng giá, ép giá gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành du lịch. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu các đơn vị chấp hành tốt các quy định về bảo vệ trật tự xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; không để xảy ra các sự cố đáng tiếc và các tệ nạn xã hội tại đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết qua khảo sát, công tác đón tiếp, phục vụ khách và đảm bảo an ninh, an toàn ở các điểm du lịch, cơ sở lưu trú đã cơ bản làm hài lòng du khách.

PV