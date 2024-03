Nhiều năm làm trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Than Uyên (Lai Châu), Thiếu tá Quách Mạnh Trường được điều động giữ chức Trưởng Công an xã Phúc Than, việc trấn áp tội phạm ma túy cũng thay đổi rõ nét từ đó.