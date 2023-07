Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (trị giá khoảng 1,3 tỷ USD) từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch phiên chiều do tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Cụ thể, lý do HOSE đưa ra quyết định này là do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, HVN đã vào diện kiểm soát từ đầu tháng 5 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 30 ngày.

HOSE cũng vừa đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7 do chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thương niên trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022.

Theo quy định, báo cáo tài chính kiểm toán của một doanh nghiệp niêm yết phải nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức chậm nhất vào ngày 31/3/2023. Tuy nhiên, vào gần sát thời hạn công bố (tức cuối tháng 3), Vietnam Airlines đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và HOSE xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Vietnam Airlines đưa ra lý do bởi doanh nghiệp có quy mô lớn hoạt động trên toàn cầu, cộng thêm việc đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các hậu quả của đại dịch Covid-19 nên cần thêm thời gian cho việc đối chiếu báo cáo, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Tuy nhiên, UBCK sau đó đã thông báo không chấp nhận lý do xin tạm hoãn và đề nghị Hãng hàng không quốc gia khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.

Hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch, vào diện cảnh báo. (Ảnh: HH)

Có khả năng hủy niêm yết

Hồi tháng 2, HOSE đã đưa ra cảnh báo cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết nếu lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ âm hoặc vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines âm.

Đến hết năm 2022, lợi nhuận lũy kế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines âm xấp xỉ 32.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty âm hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2020 và 2021, Vietnam Airlines lỗ lần lượt gần 11.000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng.

Nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục âm, HVN sẽ bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp.

Trong năm 2022, Vietnam Airlines báo lỗ cho dù doanh thu tăng vọt gấp hơn 2,5 lần so với năm 2021 lên gần 70.960 tỷ đồng. Cũng như VietJet, Vietnam Airlines có doanh thu tăng mạnh nhờ hoạt động vận chuyển khách nội địa và quốc tế hồi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam gặp khó khăn do giá nhiên liệu cao, lãi suất tăng mạnh và tỷ giá ở mức cao.

Trong năm 2022, Vietnam Airlines ghi nhận chi phí tài chính tăng thêm hơn 2,2 nghìn tỷ đồng lên 3.767 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay là hơn 1.163 tỷ đồng). Thua lỗ vì chênh lệch tỷ giá cũng lớn.

Cuối tháng 6, Vietnam Airlines đã hoãn phiên họp ĐHCĐ với lý do cần thêm thời gian chuẩn bị. Dự kiến tổ chức trước 30/8.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HVN mới đây tiếp tục trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý III/2023.

Chốt phiên 5/7, cổ phiếu HVN giảm 200 đồng xuống 14.250 đồng/cp.

Ngành hàng không còn gặp khó

Ngành hàng không gần đây ghi nhận kết quả kinh doanh sáng dần với doanh thu tăng rất mạnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với khó khăn do giá nhiên liệu cao, lãi suất cao...

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), trong năm 2023, ngành hàng không thế giới sẽ có lãi trở lại khi lượng khách sử dụng dịch vụ bay tiếp tục tăng sau gần 2 năm thế giới áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19.

Giá nhiên liệu gần đây giảm và được dự báo sẽ không không tăng mạnh trong năm 2023.

Dù vậy, IATA cảnh báo rằng nhiều hãng hàng không sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2023 do những quy định chặt chẽ hơn của các nước, chi phí tăng cao, các chính sách của các quốc gia không nhất quán và nhiều yếu tố khác.

Tại Việt Nam, thách thức còn là các điểm nghẽn hạ tầng hàng không ở Việt Nam và nguy cơ thiếu hụt phi công và nhân viên kỹ thuật.

Dù vậy, tại Việt Nam, lượng khách nội địa tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 và dự báo lượng khách quốc tế sẽ tăng mạnh (nhờ việc Trung Quốc mở cửa) trong năm 2023. Do vậy, dự báo lợi nhuận ngành hàng không sẽ hồi phục.