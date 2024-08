Theo Yomiuri Shimbun, hoạt động kiểm tra an ninh tại Sân bay Shin-Chitose đã tạm thời bị đình chỉ, sau khi một cửa hàng ở khu vực nhà chờ báo cáo mất một chiếc kéo vào sáng hôm 17/8. Ngay lập tức, toàn bộ hành khách phải được kiểm tra an ninh lại lần nữa, dẫn tới 190 chuyến bay bị hoãn, và 35 chuyến bị hủy.

Ảnh: Yomiuri Shimbun

Do lo ngại khả năng có người đã lấy trộm chiếc kéo, nên ngay cả hành khách đã lên máy bay ngồi chờ cũng phải soi chiếu lại. Tương tự, những người đã qua cổng an ninh, và ngồi ở khu vực chờ lên máy bay đã phải kiểm tra an ninh một lần nữa.

Vụ việc dẫn đến sự chậm trễ từ 1 – 5 tiếng tùy thuộc vào mỗi chuyến bay, và thậm chí một số chuyến bị hủy. Một số chuyến từ Sân bay Shin-Chitose đến Tokyo và ngược lại đã hạ cánh quá nửa đêm, khiến không ít hành khách phải qua đêm ngay tại sân bay. Đáng nói, sau 2 tiếng tìm kiếm, các nhân viên sân bay vẫn không thể tìm thấy chiếc kéo.

Sân bay Shin-Chitose đặc biệt đông khách trong ngày 17/8, khi nhiều người đang trên đường trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ Bon.