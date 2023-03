Tối 4/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp cùng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023).

Hơn 600 nghệ sĩ, chiến sĩ biểu diễn tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Tại buổi biểu diễn, hơn 600 nghệ sĩ, chiến sĩ thuộc Đoàn Nghi lễ Công an an Nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Nhà hát Công an Nhân dân đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật có nội dung ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".

Thượng tá Trịnh Anh Thông, Phó trưởng Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân cho biết, khán giả xem chương trình được thưởng thức nhiều tác phẩm rất quen thuộc, nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế nhưng được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn như Hành khúc Công an Nhân dân, Người Hà Nội, Sơn nữ ca…

17 tác phẩm được biểu diễn trong chương trình

Thông qua các tiết mục biểu diễn, chương trình sẽ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an Nhân dân.

Rất đông người dân và du khách theo dõi buổi biểu diễn

Chị Nguyễn Thu Hằng (Nghệ An) hào hứng cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, cũng là lần đầu tiên được thưởng thức nhạc kèn do Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân biểu diễn.

“Các màn kết hợp biểu diễn trống với múa cờ, nhạc kèn… rất sôi động, tưng bừng, tôi mong muốn có nhiều chương trình như thế này để người dân được thưởng thức”, chị Nguyễn Thu Hằng nói.