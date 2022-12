Hơn một nửa Tổng thống Mỹ làm nghề này trước khi vào Nhà Trắng

Hành nghề luật

27 trong số 46 Tổng thống Mỹ đã thực sự hành nghề luật sư trước khi bước vào Nhà Trắng, bao gồm: John Adams, Thomas Jefferson, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren, John Tyler, James K. Polk, Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, Abraham Lincoln, Rutherford B. Hayes, Chester A. Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley, William Howard Taft, Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, Franklin Delano Roosevelt, Richard Nixon, Gerald Ford, Bill Clinton, Barack Obama và đương kim Tổng thống Joe Biden.

3 Tổng thống có bằng luật gần đây nhất là Bill Clinton, Barack Obama và Joe Biden

Tuy vậy, các cựu Tổng thống như John Adams, Abraham Lincoln, James Madison, James Monroe, Thomas Jefferson... từng là luật sư, nhưng chưa từng theo học trường luật hoặc nhận bằng luật trên thực tế.

Những người từng nhận bằng luật bao gồm Richard Nixon (tốt nghiệp năm 1937 Trường Luật Đại học Duke), Rutherford B. Hayes (tốt nghiệp Trường Luật Harvard năm 1845), Barack Obama (Trường Luật Harvard năm 1991), Gerald Ford (Trường Luật Yale năm 1941), William Howard Taft (Trường Luật Đại học Cincinnati năm 1880), Bill Clinton (Trường Luật Yale năm 1973) và Joe Biden (Đại học Syracuse năm 1968).

Hai tổng thống khác đã nhận được bằng luật sau khi qua đời, đó là Theodore Roosevelt và Franklin D. Roosevelt được Trường Luật Columbia trao bằng luật vào năm 2008, hơn 100 năm sau khi hai ông theo học tại trường.

Luật song hành chính trị

Thực tế đặt ra câu hỏi: Tại sao kinh nghiệm pháp lý lại đóng vai trò là điểm khởi đầu vững chắc cho những người quan tâm đến chính trị?

Khả năng suy luận và tư duy logic, diễn thuyết là những đặc điểm cần có của một luật sư giỏi và hữu ích cho một tổng thống Mỹ. Ảnh: KU

Không chỉ các tổng thống mà nhiều chính trị gia khác, nổi bật từ cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani đến cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đều có bằng luật. Về mặt thực tế, nghề luật sư có thể tạo tiền đề cho sự nghiệp chính trị khi giúp tạo dựng được danh tiếng mạnh mẽ và có những mối quan hệ phù hợp hữu ích cho các chiến dịch tranh cử sau này.

Một luật sư thành công cũng phải thành thạo những kỹ năng được coi là vô giá đối với công việc vô vàn khó khăn của một tổng thống Mỹ. Đó là khả năng suy luận và tư duy logic, khả năng xây dựng lập luận hiệu quả và kỹ năng diễn thuyết xuất sắc.

Tấm gương luật sư "tự học"

Mặc dù chưa bao giờ thực sự học luật, nhưng Abraham Lincoln là một trong những luật sư kiêm tổng thống nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ. Lincoln là một luật sư tự học, hành nghề thành công bằng cách đọc sách luật và các quy tắc pháp lý của thời đại.

Tống thống thứ 16 Abraham Lincoln Lincoln là một luật sư tự học. Ảnh: History

Lincoln từng là một nông dân, người đưa đò, nhân viên cửa hàng, người đưa thư... Nhưng với niềm yêu thích tranh luận, kể chuyện và đọc sách, ông tìm thấy nguồn cảm hứng trong luật và chính trị.

Ông có một sự nghiệp luật sư thành công ở bang Illinois kéo dài gần 25 năm. Giống như hầu hết các luật sư cùng thời, ông không theo học trường luật. Theo thông lệ, những ai muốn "dấn thân" vào ngành này phải "bê tráp theo hầu" các luật sư đã thành danh, nhưng Lincoln sống ở một ngôi làng nên buộc phải tự học.

Năm 1834, John T. Stuart, luật sư ở Springfield, khuyến khích ông học luật và cho mượn những cuốn sách cần thiết. Chưa đầy 3 năm sau, Lincoln được nhận vào làm việc chính thức cho Stuart. Ông thành lập thêm 2 công ty luật, phục vụ 4 nhiệm kỳ trong cơ quan lập pháp bang Illinois và một nhiệm kỳ tại Hạ viện vào năm 1847 trước khi trở thành Tổng thống thứ 16 của Mỹ.

Trường hợp "đặc biệt"

Theo The New York Times, năm 1968, Joe Biden lấy bằng tiến sĩ Luật từ Đại học Luật Syracuse. Tuy vậy, ông xếp áp chót, thứ 76/85 trong lớp do điểm kém vì vi phạm đạo văn.

Tổng thống Biden. Ảnh: NYT

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông đã thừa nhận sai lầm thời trẻ khi đạo văn một bài phê bình luật trong bài báo ông viết vào năm đầu tiên ở trường luật.

Tuy nhiên, Biden khẳng định không làm gì "ác ý", mà đơn giản là hiểu sai về việc cần phải trích dẫn nguồn.

Để củng cố tính chân thành và cởi mở, ông Biden đã công bố hồ sơ dài 65 trang từ Đại học Luật Syracuse cho các thượng nghị sĩ, chứa tất cả thông tin về những năm ông học ở đó.

Bảo Huy