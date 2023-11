Xem video:

Vụ tai nạn xảy ra ở bang Massachusetts thuộc vùng New England (Mỹ). Đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc Honda Fit lao thẳng vào tòa nhà với tốc độ cao. May mắn, hai người bên trong xe bằng cách nào đó vẫn sống sót. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đáng chú ý, trước khi đâm thẳng vào toà nhà, chiếc xe dường như mất kiểm soát khi lao ra khỏi đường cao tốc I-495.

Theo nguồn tin địa phương, cả hai người trong xe đều bất tỉnh khi cảnh sát đến hiện trường. Phải mất hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ mới đưa được 2 người ra khỏi xe trong tình trạng còn sống.

Theo Carscoops

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!