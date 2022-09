Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Có nhiều nhân viên của quán là nạn nhân

Khuya 7/9, lực lượng chức năng tạm thời dừng công tác cứu hộ cứu nạn vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phát hiện 33 người tử vong và có thể chưa phải là con số cuối cùng.

Theo báo cáo Công an tỉnh Bình Dương, trong công tác PCCC và CNCH, đơn vị đã cứu được 22 người từ sân thượng xuống đất. Ngoài ra còn có nhiều người tự tìm cách thoát ra ngoài, nhiều người bị thương khá nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM được điều động, chi viện hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke

Do tính chất phức tạp của hiện trường vụ cháy, trong chiều 7/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động một tổ cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy khu vực 1 đến hiện trường để hỗ trợ, phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiếp cận, tìm kiếm bên trong hiện trường vụ cháy.

Đến 20h tối cùng ngày, tức sau gần 1 ngày chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng tạm ngưng việc tìm kiếm, rút bớt lực lượng. Dù vậy, hiện trường vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo an toàn.

Qua tìm hiểu, quán karaoke này do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại TP Thủ Đức) làm chủ, đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke được thiết kế 1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng với tổng diện tích sàn là 1.500m2. Toàn bộ quán chia làm 29 phòng hát, một nhà kho.

Quán karaoke có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, biên bản kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở này vào năm 2019, 2021 và 2022.

Có nhiều người trong số 32 nạn nhân tử vong được phát hiện là nhân viên của quán karaoke bị hỏa hoạn

Trong số 33 nạn nhân tử vong có nhiều nạn nhân là nhân viên của quán karaoke. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể. Thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa TP Thuận An để tiếp tục làm rõ.

Từ sáng đến chiều tối 7/9, rất nhiều gia đình, cá nhân phải chạy khắp nơi để tìm tung tích của các nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Họ tập trung bên ngoài hiện trường, đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa TP Thuận An... chờ nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy, để đưa về quê an táng.