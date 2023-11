Biên bản ghi nhớ hợp tác về an toàn thông tin mạng giữa Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cùng Cơ quan Quản lý Internet và an toàn mạng Hàn Quốc (KISA) vừa được Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa và Chủ tịch KISA Lee Won Tae ký kết ngày 21/11 tại Hà Nội.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa và Chủ tịch KISA Lee Won Tae ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về an toàn thông tin mạng. (Ảnh: Thảo Anh)

Một trong những nội dung của ghi nhớ hợp tác mới ký kết giữa 2 cơ quan là thúc đẩy và phát triển hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực; chia sẻ tài liệu, nội dung và kinh nghiệm triển khai chiến dịch, hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Hai bên cũng dự kiến sẽ trao đổi chuyên gia an toàn thông tin trên cơ sở nhu cầu, sự sẵn sàng về kinh phí và nguồn lực của các bên; trao đổi thông tin về chính sách, quy định, tiêu chuẩn và thực tiễn hiệu quả nhất về an toàn thông tin; đồng thời trao đổi thông tin ứng phó hiệu quả sự cố an toàn thông tin, thúc đẩy hợp tác song phương giữa trung tâm ứng cứu không gian mạng - CERT của 2 quốc gia.

Cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục An toàn thông tin, KISA cũng công bố khai trương Văn phòng đại diện tại Việt Nam, được đặt tại Hà Nội.

Theo ông Cho Seong-jik, Trưởng đại diện văn phòng KISA tại Việt Nam, trong tương lai, Văn phòng Việt Nam sẽ đóng vai trò là căn cứ chiến lược ở phía bắc Đông Nam Á của KISA, thúc đẩy nhiều hợp tác liên chính phủ phù hợp với chính sách chuyển đổi kỹ thuật số của Việt Nam.

Chia sẻ về hoạt động tại Việt Nam thời gian tới, ông Cho Seong-jik cũng cho biết, KISA sẽ tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng trung tâm an ninh mạng do nhà nước lãnh đạo hay trung tâm dữ liệu đám mây trong lĩnh vực nền tảng kỹ thuật số.

Cùng với đó, KISA sẽ hợp tác để phát triển các cơ sở hạ tầng có năng lực ứng phó bảo vệ thông tin như phòng huấn luyện an ninh - nơi có thể tiến hành đào tạo thực tế bằng cách tổ chức các sự cố xâm nhập mạng trong môi trường ảo.

“Chúng tôi cũng sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các chính phủ bằng cách tham gia nhiều hội thảo và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực bảo mật thông tin cũng như tích cực hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau”, ông Cho Seong-jik thông tin thêm.

Ông Lee Won Tae, Chủ tịch KISA.

Nhấn mạnh an toàn thông tin mạng là một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên hợp tác, ông Lee Won Tae, Chủ tịch KISA cho hay, song song với việc đạt được phát triển vượt bậc trong chuyển đổi kỹ thuật số, Việt Nam đang phải đối mặt với các mối đe dọa trên mạng, như gia tăng các cuộc tấn công mạng cũng như rò rỉ thông tin cá nhân.

Cũng đã trải qua nhiều cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa mạng do đặc điểm địa lý và xã hội, Hàn Quốc đã phát triển khả năng phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa đó.

Dựa trên những kinh nghiệm này, KISA đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng với Việt Nam, chia sẻ kiến thức và thông tin kỹ thuật, góp phần tăng cường năng lực an ninh mạng ở khu vực phía Bắc Đông Nam Á.

Cho biết biên bản ghi nhớ hợp tác vừa ký với Cục An toàn thông tin là kết quả hợp tác đầu tiên của Văn phòng KISA Việt Nam, ông Lee Won Tae cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác trong các lĩnh vực 2 bên đã thống nhất.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tại lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục An toàn thông tin và KISA.

Trao đổi tại sự kiện, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin lưu ý: “Các mối đe dọa tấn công mạng không có biên giới. Trong thời đại kết nối và toàn cầu hóa, hợp tác là cách duy nhất để chúng ta tăng cường khả năng phục hồi tập thể”.

Trong thời gian qua, KISA và Cục An toàn thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã có nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa.

Với biên bản ghi nhớ hợp tác mới ký kết, lãnh đạo Cục An toàn thông tin kỳ vọng thời gian tới các bên sẽ có thêm các sáng kiến, hoạt động phối hợp ý nghĩa để nâng cao năng lực an toàn thông tin của cả 2 quốc gia. Từ đó, xây dựng không gian mạng an toàn, sáng tạo trong khu vực.