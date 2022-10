Hot boy từng bị Trúc Nhân phàn nàn vì quên lời rút khỏi show thực tế

Chương trình Vote For Five đang dần bước vào giai đoạn nước rút, những ứng cử viên nặng ký cho vị trí chiến thắng cũng dần lộ diện, trong đó có Tường Duy (SBD 580) - hot boy luôn để lại ấn tượng với phong cách trình diễn tự tin và ngoại hình sáng sân khấu.

Tường Duy buồn vì phải dừng chân tại Vote For Five vì lý do sức khoẻ.

Tuy nhiên, Tường Duy lại đột ngột xin rút lui dù đang được đánh gia rất cao. Nhiều người thắc mắc phải chăng do bị ca sĩ Trúc Nhân từng phàn nàn về việc hát quên lời nên nam ca sĩ "hờn dỗi" xin rút? Tường Duy tiết lộ, lý do chính xác là vì sức khoẻ.

“Có lẽ tôi không thể tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu Vote For Five được nữa. Lúc tham gia chương trình tôi hay bệnh vặt về đường hô hấp, sụt cân và mất sức khi luyện tập. Mới đây tôi thấy tình trạng sức khỏe không ổn nên đi khám, kết quả bác sĩ bảo tôi gặp vấn đề về đường hô hấp, dạ dày, ảnh hưởng của stress kéo dài và thêm một vài bệnh nền khác, phải điều trị ngay.

Tôi hơi sốc và buồn vì qua chương trình này, tôi biết có rất nhiều người ủng hộ mình. Những người đã bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để vote cho tôi, chắc cũng sẽ buồn và hụt hẫng, tôi xin lỗi vì đã phụ lòng tin yêu của mọi người thời gian qua. Tôi cảm thấy rất có lỗi khi không là một Phạm Tường Duy tốt nhất để cống hiến trên sân khấu Vote For Five”, Tường Duy chia sẻ.

Nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng những fan đã bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để bình chọn cho mình, đồng thời, anh cảm ơn ê kíp Vote For Five đã tạo điều kiện cho bản thân có các trải nghiệm khó quên. Giọng ca 9X hứa sẽ trở lại thời gian tới.

Phạm Tường Duy sinh năm 1999. Suốt Vote For Five, Tường Duy được mệnh danh là “tượng đài vocal”. Anh nổi bật nhất show từ đầu chương trình đến giờ nhờ khả năng ca hát tuyệt vời cũng như các xử lý bài hát tinh tế. Trong tập 8 chương trình, Jayden cũng cho rằng: “Đối với em Tường Duy là một giọng mạnh nhất của chương trình, không nói về quãng giọng mà nói về cách xử lý và tư duy của bạn”.

Song, cũng trong tập 8 Vote For Five, Tường Duy mắc phải nhiều lỗi khiến cả Isaac và Trúc Nhân “không thể chấp nhận được” như quên lời, nhảy loạng choạng, mất tập trung. Một phần lý do khiến anh mắc lỗi cùng vì sức khoẻ rơi vào tình trạng tồi tệ.