Sản phẩm còn sở hữu nhiều phiên bản cấu hình, tùy chọn màn hình cảm ứng đáp ứng linh hoạt cho những nhu cầu, công việc khác nhau trong doanh nghiệp.

Đa dạng cấu hình, nâng cấp linh hoạt

HP ProBook 440 G10 là một trong những mẫu laptop doanh nghiệp có nhiều tùy chọn cấu hình hàng đầu trong phân khúc trên dưới 20 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp và người dùng có thể tùy chọn cấu hình từ Core i3-1315U, Core i5-1335U, Core i7-1355U hay Core i5-1340P và Core i7-1360P. Tất cả bộ xử lý này đều thuộc thế hệ 13 mới nhất với tối thiểu 6 lõi 8 luồng, tối đa lên tới 12 lõi 16 luồng cung cấp sức mạnh ấn tượng.

HP ProBook 440 G10 có nhiều tùy chọn cấu hình

Các chuyên gia đánh giá, phiên bản Core i3 phù hợp để sử dụng với các nhu cầu duyệt web, sử dụng các phần mềm văn phòng. Với các nhu cầu cao hơn, các tùy chọn Core i5 hoặc i7 dòng “U” sẽ thoải mái đáp ứng. Riêng các phiên bản dòng “P” cung cấp hiệu năng mạnh mẽ, phù hợp các công việc đòi hỏi hiệu năng cao như: kế toán - thường xuyên làm việc với các bảng tính hàng triệu dòng, xử lý dữ liệu hay thậm chí lập trình.

Kết hợp với đồ họa tích hợp lên tới Intel Iris Xe 96 đơn vị thực thi giúp xử lý tốt các tác vụ chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video, xuất màn hình rời độ phân giải 4K… mang đến tính linh hoạt, đa dụng cho chiếc laptop này.

Bên cạnh đó, HP ProBook 440 G10 còn được thiết kế để dễ dàng nâng cấp khi nhu cầu sử dụng tăng lên trong tương lai. Các phiên bản chính hãng tại Việt Nam được trang bị sẵn 1 thanh RAM 8GB hoặc 1 thanh 16GB, để trống 1 khe trống cho phép nâng cấp dễ dàng, tiết kiệm.

Thiết kế bền bỉ, đủ kết nối, tính di động cao

Kế thừa nhiều ưu điểm từ dòng EliteBook, HP ProBook 440 G10 sở hữu thiết kế cao cấp ấn tượng với toàn bộ khung vỏ từ hợp kim nhôm cứng cáp, bền bỉ và sang trọng. Laptop đã vượt qua 19 thử nghiệm khắc nghiệt về độ bền theo tiêu chuẩn MIL-STD 810H.

Bàn phím máy cũng có khả năng chống tràn. Nhà sản xuất lý giải, nếu không may đổ chất lỏng lên bàn phím, nước sẽ không bị ngấm vào bên trong gây hư hại cho máy.

Thiết kế cao cấp, bền bỉ

Để mang đến linh hoạt, tiện lợi trong quá trình sử dụng, laptop HP ProBook 440 G10 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối: từ HDMI, USB-A, USB-C (hỗ trợ sạc, mặc dù vẫn có cổng nguồn riêng), cổng LAN RJ-45.

Laptop có đầy đủ cổng kết nối

Mặc dù có không gian nâng cấp linh hoạt, đầy đủ cổng kết nối, khung vỏ hợp kim nhôm cứng cáp… nhưng trọng lượng máy vẫn tương đối nhẹ - chỉ 1,38kg, phù hợp cho xu hướng làm việc kết hợp, làm việc từ xa.

Bảo mật cấp doanh nghiệp

HP ProBook 440 G10 được tích hợp sẵn bộ giải pháp bảo mật HP Wolf Security for Business đảm bảo tính bảo mật cao khi sử dụng trong môi trường doanh nghiệp.

Bảo mật với HP Wolf Security for Business

Những công nghệ bảo mật đáng chú ý có thể kể đến trong bộ giải pháp này bao gồm: HP Sure Start Gen7, BIOS tự phục hồi, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Tamper Lock… Tất cả cùng nhau tạo ra một hệ thống phòng thủ vững chắc, hoạt động bền bỉ và củng cố bằng phần cứng. Từ BIOS đến trình duyệt, bên trên, bên trong và bên dưới hệ điều hành… đều được an toàn.

Nhiều “điểm cộng” đáng chú ý khác

HP ProBook 440 G10 được trang bị nhiều tính năng, công nghệ thúc đẩy hiệu suất công việc.

Đầu tiên có thể thể đến tùy chọn màn hình cảm ứng mang đến sự linh hoạt, tiện lợi trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi sử dụng những bảng tính Excel. Với những phần mềm ứng dụng cần trượt ngang thay thường xuyên cần phòng to - thu nhỏ, thao tác cảm ứng trên màn hình mang đến trải nghiệm tuyệt vời.

Màn hình bảo vệ mắt, tùy chọn cảm ứng

Màn hình của ProBook 440 G10 cũng sở hữu công nghệ HP Eye Ease hạn chế ánh sáng xanh mà không làm thay đổi màu sắc, góp phần bảo vệ thị lực của người sử dụng.

Để phù hợp cho xu hướng làm việc kết hợp, máy tính còn được tích hợp card mạng Intel AX211 hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3 mang đến tốc độ cao, độ ổn định lý tưởng, phù hợp để làm việc mọi lúc mọi nơi.

HP ProBook 440 G10 phiên bản cấu hình Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD có mức giá tham khảo 23,7 triệu đồng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 1 năm với các dịch vụ bảo hành tại chỗ, giao nhận miễn phí, trả máy sau 1 ngày làm việc. Khám phá thêm các dòng máy tính doanh nghiệp của HP tại: https://www.hp.com/vn-vi/laptops/business-laptops-and-2-in-1s.html.

Thanh Hà