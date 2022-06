Hướng giường ngủ trùng hướng nhà là tốt hay xấu theo phong thuỷ?

Hướng giường ngủ trùng hướng nhà tốt hay xấu?

Khi bắt đầu cuộc sống trong một ngôi nhà mới, không ít gia chủ xem nhẹ việc chọn hướng cho giường ngủ. Đây là quan niệm sai lầm bởi hướng giường ngủ cần phải được xem xét một cách nghiêm túc để không chỉ giúp cho phong thuỷ của ngôi nhà tốt hơn mà còn mang lại tài lộc cho gia chủ.

Vậy, câu hỏi được nhiều gia chủ quan tâm là hướng giường ngủ trùng với hướng nhà thì tốt hay xấu? Trước khi trả lời câu hỏi này, gia chủ cần nắm rõ cách xác định hướng giường ngủ.

Trong dân gian có nhiều quan điểm về hướng giường ngủ. Đa số cho rằng hướng giường ngủ là hướng đầu giường. Nhiều người khác lại cho rằng hướng giường ngủ là hướng chân người nằm trên giường. Cũng có ý kiến rằng hướng giường ngủ là hướng quay mặt của người ngủ trên giường.

Tuy nhiên, tất cả những quan điểm nói trên chưa thật chuẩn xác, hướng giường ngủ chính xác nhất đó là hướng từ đầu giường đến cuối giường.

Gia chủ xác định hướng đặt giường ngủ sao cho hợp mệnh. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi xác định được hướng giường ngủ, gia chủ cần tìm hướng cát hợp tuổi để đặt giường ngủ sao cho hợp phong thuỷ. Để tìm hướng cát hợp tuổi, gia chủ phải biết bản thân thuộc hành nào trong Ngũ hành và hành đó hợp với phương vị nào?

Để biết bản thân thuộc hành nào, gia chủ cần xác định được can và chi tương ứng. Cụ thể: Can Giáp - Ất tương ứng với 1; can Bính – Đinh là 2; can Mậu – Kỷ là 3; can Canh – Tân là 4; can Nhâm – Quý là 5.

Gia chủ thuộc các con giáp Tý – Sửu – Ngọ - Mùi tương ứng với 0; con giáp Dần – Mão – Thân – Dậu là 1; con giáp Thìn – Tỵ - Tuất – Hợi là 2.

Tiếp đó, gia chủ cộng giá trị can và chi lại, nếu: Kết quả là 1 thì gia chủ thuộc mệnh Kim; kết quả là 2 thì gia chủ thuộc mệnh Thuỷ; kết quả là 3 thì gia chủ thuộc mệnh Hoả; kết quả là 4 thì gia chủ thuộc mệnh Thổ; kết quả là 5 thì gia chủ thuộc mệnh Mộc.

Trường hợp tổng của can và chi lớn hơn 5 thì trừ cho 5. Kết quả cuối cùng sẽ tương ứng với các mệnh nói trên.

Sau khi xác định được mệnh, gia chủ tìm phương vị hợp với mệnh như sau: Mệnh Kim hợp hướng Tây và Tây Bắc; mệnh Thuỷ hợp hướng Bắc; mệnh Hoả hợp với hướng Nam; mệnh Thổ hợp với hướng Tây Nam và Đông Bắc; mệnh Thổ hợp với hướng Đông và Đông Nam.

Như vậy, khi bắt tay vào xây dựng một ngôi nhà mới, gia chủ cũng xác định hướng nhà dựa theo mệnh của mình. Do đó, hướng giường ngủ trùng với hướng nhà thì được xem là điều tốt.

Trường hợp hướng nhà hiện tại không hợp với mệnh của bản thân, gia chủ cũng phải xác định hướng đặt giường ngủ theo công thức nói trên. Lúc này, nếu đặt hướng giường ngủ trùng với hướng nhà thì đây không phải là phương án tốt.

Những lưu ý khi đặt giường ngủ

Khi đã chọn được hướng giường ngủ phù hợp rồi, việc cần làm tiếp theo của gia chủ là xác định một vị trí tốt trong phòng ngủ để đặt giường. Sau đây là một số lưu ý:

Không nên đặt gường ngủ sát nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh là không gian có nhiều vi khuẩn và mùi khó chịu nhất trong nhà. Người nằm ngủ quá gần nhà vệ sinh sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nếu phòng ngủ quá chật chội và việc đặt giường ngủ gần nhà vệ sinh là điều bất khả kháng thì gia chủ có thể đặt một chậu cây ở giữa để thanh lọc không khí.

Tránh đặt giường ngủ dưới xà ngang (dầm ngang): Khi nằm trên giường ngủ, mặt người thường hướng lên trần nhà. Nếu trên trần nhà có xà ngang thì sẽ gây ra cảm giác ức chế, ảnh hướng đến sức khoẻ và tinh thần của người trên giường.

Gia chủ cần lựa chọn vị trí đặt giường ngủ cho phù hợp. (Ảnh minh hoạ)

Không đặt gương đối diện hoặc chiếu thẳng vào giường ngủ: Trong phong thuỷ nhà ở, nếu đặt gương đối diện đầu giường là phạm phải vị trí hung cảnh. Sự phản chiếu của gương sẽ khiến cho người nằm trên giường có cảm giác như có ai đó theo dõi, dò xét. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, dễ gây ảo giác. Đặt gương chiếu thẳng vào giường ngủ còn ảnh hưởng đến tài vận và đường con cái của gia chủ.

Không nên trang trí vật sắc nhọn hướng vào giường ngủ: Giường ngủ là nơi gia chủ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Khi nằm trên giường, những vật trang trí có hình dáng sắc nhọn lọt vào tầm mắt dễ khiến gia chủ có cảm giác bất an, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nên đặt đầu giường sát vách tường: Dù phòng ngủ có rộng rãi đến đâu cũng không nên đặt giường ngủ giữa phòng. Bởi 4 bề của chiếc giường đều là khoảng trống sẽ tạo ra cảm giác chới với, mất an toàn cho người nằm ngủ.

Ngoài ra, nếu sau phần đầu giường có khoảng không, tức là không kê đầu giường sát vách tường, thì người nằm ngủ có cảm giác không có chỗ dựa, phập phồng lo sợ.

Quang Đăng (tổng hợp)