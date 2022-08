Hướng tới mức sống tốt và giáo dục tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các hoạt động dự án “Chúng tôi có thể” được Ủy ban Dân tộc tổ chức ngày 5/8, tại Hà Nội với sự hợp tác của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Hội thảo thu hút sự quan tâm của hơn 100 đại biểu đến từ các bộ ngành, địa phương.

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Dự án “Chúng tôi có thể - Hướng tới mức sống và giáo dục tốt hơn” khởi động năm 2019 với sự hỗ trợ tài chính của tập đoàn CJ của Hàn Quốc, đồng triển khai bởi Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNESCO, cùng với 3 tỉnh là Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng. Dự án thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái các vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam, tiếp cận ba vấn đề là: trẻ em không đi học hoặc bỏ học, tập trung vào trẻ em gái dân tộc thiểu số; bạo lực học đường trên cơ sở giới và những hạn chế trong việc tiếp cận các cơ hội việc làm của phụ nữ và nữ thanh niên thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số. Uy ban Dân tộc là đơn vị chủ trì triển khai năm hoạt động chính của dự án, bao gồm mô hình thí điểm về nâng cao thu nhập và sinh kế cho phụ nữ và nữ thanh niên dân tộc thiểu số.

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, phát biểu: "Chúng tôi đã chạm đến niềm cảm hứng và sự cam kết cải thiện điều kiện kinh tế cho chị em đồng bào dân tộc thiểu số, giúp chị em và gia đình tiếp cận tốt hơn với giáo dục, việc làm, y tế và các dịch vụ dân sinh khác".

Tại hội thảo, Ủy ban Dân tộc đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ nâng cao thu nhập và sinh kế cho phụ nữ và nữ thanh niên dân tộc thiểu số ở năm huyện là Bắc Mê, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quang Bình và Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang. Phụ nữ là người thụ hưởng dự án mang theo các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp cũng như các câu chuyện đầy cảm hứng đến hội thảo.

“Tôi là một trong số những chị em phụ nữ rất may mắn được tham gia dự án. Tôi được hỗ trợ thành lập tổ phụ nữ hợp tác để cùng nhau trồng rau má với quy mô lớn làm nguồn nguyên liệu cho Hợp tác xã. Tôi đã được các chị là chủ hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của bản thân, từ đấy tôi cảm thấy tự tin hơn và hình thành thêm được những ý tưởng khởi nghiệp trong thời gian tới”, chị Nguyễn Thị Ẩn, một phụ nữ dân tộc Tày tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, chia sẻ.

Các đại biểu giao lưu tại hội thảo.

“Dự án Chúng tôi có thể đã giúp Ủy ban Dân tộc cũng như các địa phương có những bài học kinh nghiệm hữu ích cho việc việc thực hiện Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nhận xét tại Hội thảo.

Các đại biểu cũng được chia sẻ tuyển tập “Chúng tôi có thể” gồm 25 câu chuyện do các em học sinh, thầy cô giáo và chị em phụ nữ thụ hưởng dự án ở các địa phương chia sẻ về giá trị của giáo dục và đào tạo với cuộc sống của họ, và tuyển tập “Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” gồm 30 câu chuyện do phụ nữ và nữ thanh niên ở nhiều vùng miền gửi về dự án để truyền cảm hứng cho các em gái về tầm quan trọng của việc học tập, trong thời gian trường học bị đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 năm 2021.