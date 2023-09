Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Định, cho biết đơn vị đã chỉ đạo Trường Tiểu học Yên Phú yêu cầu thầy giáo L.H.C làm tường trình liên quan tới việc hút thuốc lá vô tình chạm vào chùm bóng bay khiến bóng phát nổ.

Theo bà Khuyên, thầy C. báo cáo sau buổi khai giảng, thầy có cầm điếu thuốc và đi len qua khu vực cánh gà của sân khấu, nơi treo chùm bóng bay. Vừa đi qua, không biết điếu thuốc có chạm phải bóng không, tuy nhiên chỉ trong tích tắc đã nghe tiếng nổ lớn.

Bản thân thầy C. cũng bị bỏng ở cánh tay, đang ở nhà để bôi thuốc. Được biết, thầy C. ngoài 50 tuổi, có nhiều năm công tác tại trường.

Học sinh bị bỏng sau khi bóng bay phát nổ

Đa phần các em bị thương ở tay và mặt

“Bản thân thầy C. chia sẻ không biết có phải do điếu thuốc đụng phải bóng bay hay không, bởi lúc đó ngoài học sinh còn có cả phụ huynh ở trên sân khấu. Tuy nhiên, tay thầy đang cầm điếu thuốc và cho rằng đó là tác nhân gây ra vụ nổ nên thầy C. nhận trách nhiệm về mình”, bà Khuyên cho biết.

Cũng theo bà Khuyên, việc thầy C. hút thuốc ở trong trường là sai quy định. Trường sẽ yêu cầu thầy viết bản kiểm điểm tường trình. Bên cạnh đó, phòng GD-ĐT cũng yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm khi sử dụng bóng bay trong các sự kiện.

Như VietNamNet đã đưa tin, trong lễ khai giảng, Trường Tiểu học Yên Phú có treo 2 chùm bóng bay oxy ở hai bên cánh gà sân khấu để trang trí.

Đến khoảng 8h45 phút kết thúc lễ khai giảng, nhiều học sinh chạy lên khu vực sân khấu để lấy bóng bay. Lúc này, thầy giáo đang hút thuốc lá đi ngang qua vô tình chạm phải chùm bóng gây nổ khiến học sinh xung quanh bị bỏng.