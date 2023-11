Hủy gói hỗ trợ lãi suất 2% nếu năm nay không giải ngân hết

Chính phủ đề xuất gia hạn gói lãi suất 2% thuộc chương trình phục hồi kinh tế tới hết năm nay, nếu không giải ngân hết sẽ hủy dự toán. Theo VnExpress, thông tin này được Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình tại Quốc hội vào chiều 1/11, trước băn khoăn của các đại biểu Quốc hội việc gói hỗ trợ lãi suất 2% quá chậm.

Theo Bộ trưởng Dũng, khoảng 176.000 tỷ đồng (tương đương 50% nguồn lực) của chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội được dành đầu tư vào những dự án hạ tầng trọng điểm, chiến lược. Nhưng một số chính sách thuộc chương trình phục hồi, như gói hỗ trợ lãi suất 2% của ngành ngân hàng giải ngân thấp.

Nhiều tỉnh, thành đề nghị 'nới room' với năng lượng tái tạo

Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương để đóng góp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII).

Theo Tiền Phong, tại cuộc họp, lãnh đạo TP. Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh… đề nghị được "nới room" đối với các nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời áp mái, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác) để đáp ứng nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp khu công công nghiệp, cũng như các dự án được doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn.

Tăng giá bán điện, EVN vẫn lỗ nặng

Trong cơ cấu giá thành sản xuất điện, giá thành khâu phát điện hiện chiếm tới 82,8% giá thành nên những biến động của giá thành khâu phát điện ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất điện.

Giá thành sản xuất điện năm 2023 ước tính khoảng 2.098 đồng/kWh, cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khoảng 178 đồng/kWh. Do đó, EVN tiếp tục gánh lỗ nặng dù đã được tăng giá điện bán lẻ từ ngày 4/5. (Xem thêm)

Khách vay 'bùng' nợ ồ ạt, có công ty tài chính nợ xấu vọt lên 20%

Tình trạng khách hàng cố tình không trả nợ, người trước khuyên người sau không trả nợ,... khiến cho nợ xấu của các công ty tài chính lên đến 8-10% cá biệt có đơn vị lên đến 20%. Thông tin trên được ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, cho biết tại Hội thảo “Gỡ khó cho vay tiêu dùng - đẩy lùi tín dụng đen” diễn ra sáng 31/10 tại Hà Nội.

Ông Hùng cho biết, thực trạng nợ xấu của các công ty tài chính đang tăng cao là hồi chuông cảnh báo về tình trạng người vay không thực sự nghiêm túc trong việc trả nợ vay. (Xem thêm)

Đề xuất điện mặt trời mái nhà xưởng, khu công nghiệp được bán trực tiếp

Bộ Công Thương vừa báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc phát triển điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đề xuất đối tượng áp dụng là điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, tổng quy mô phát triển đến năm 2030 khoảng 2.600 MW hoặc phấn đấu có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Đề xuất điện mặt trời mái nhà xưởng, khu công nghiệp được bán trực tiếp (Ảnh: EVN)

Đáng chú ý, Bộ Công Thương kiến nghị các đối tượng khác như điện mặt trời tự sản, tự tiêu, điện mặt trời trên mái nhà xưởng, khu công nghiệp thực hiện theo cơ chế, chính sách khác, ví dụ như mua bán điện trực tiếp. (Xem thêm)

Chính phủ trình Quốc hội đề xuất giảm tiếp 2% thuế VAT đến giữa năm 2024

Chính phủ quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) như đề nghị của Bộ Tài chính.

Theo Chính phủ, giải pháp giảm thuế VAT cùng với các giải pháp thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đề nghị giảm 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang được áp dụng thuế suất thuế VAT 10%. (Xem thêm)

Bộ Công Thương muốn điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần

Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về dự thảo sửa đổi quyết định 24 của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo Tuổi Trẻ, Bộ Công Thương giữ quan điểm đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần.

Thẩm quyền điều chỉnh tăng giá sẽ cơ bản giữ nguyên. Cụ thể, EVN tự quyết định (khi điều chỉnh giảm hoặc tăng ở dưới mức 5%); Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận để EVN thực hiện (tăng từ 5% đến dưới 10%); Thủ tướng Chính phủ có ý kiến (tăng từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô).

Học phí, giá gạo đẩy CPI tăng nhẹ

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10 cho thấy, CPI tháng 10 tăng 0,08% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%. Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân CPI tăng trong tháng 10, theo Tổng cục Thống kê, là do chi phí giáo dục và giá gạo tăng. Bình quân 10 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,2%). (Xem thêm)

Tổ hợp hóa dầu trị giá hơn 5 tỷ USD sắp vận hành chạy thử

Sáng 30/10, Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (LSP) - chủ đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn - cho biết bắt đầu từ tháng 11/2023, toàn bộ tổ hợp này sẽ vận hành chạy thử. Dự kiến sang đầu năm 2024 sẽ vận hành thương mại.

Theo Tuổi Trẻ, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng mức đầu tư 5,1 tỷ USD. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn hạt nhựa mỗi năm. Đây là nguyên liệu đầu vào để sản xuất nhiều sản phẩm nhựa dùng trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.