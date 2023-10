"Tín dụng đen” bị triệt phá liên tục

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, trong năm 2022 Bộ Công an đã khởi tố 90 vụ án với hơn 400 bị can cho vay nặng lãi. Trong đó có nhiều băng nhóm, đối tượng hoạt động liên quan đến công nghệ cao (cho vay qua app), và có cả các đối tượng là người nước ngoài núp bóng các công ty do người Việt đứng tên để hoạt động “tín dụng đen”. Thậm chí, các đối tượng cho vay với lãi suất lên đến hàng nghìn phần trăm mỗi năm.

Bộ Công an đã triệt phá một số vụ án đối tượng núp bóng các công ty luật, công ty mua bán nợ để đòi nợ nhưng thực chất là chiếm đoạt tài sản của người vay.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn “tín dụng đen”. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hệ luỵ của “tín dụng đen” trên các phương tiện truyền thông.

Bộ Công an cũng cũng sẽ đẩy nhanh quá trình làm sạch dữ liệu dân cư, loại bỏ sim rác, tài khoản ảo, xác thực thông tin người dùng trên nền tảng MXH.